バレーボールの真の世界一決定戦『世界バレー』の準々決勝が5日に終了し、準決勝に進出した4チームの組み合わせが決定した。

世界ランキング4位の日本は準々決勝でオランダ（同8位）にフルセットの激闘を制し2010年の銅メダル獲得以来15年ぶりの表彰台へあと1勝とした。5日にトルコ（同5位）がセットカウント3ー1でアメリカ（同6位）に勝利し、日本の準決勝（6日）の相手はトルコとなった。

もう1試合の準決勝は世界ランキング1位でパリオリンピック™金メダルのイタリアと銅メダルのブラジル（同2位）の対戦となった。

日本はネーションズリーグの準々決勝（7月24日）でトルコと対戦し、フルセットの末勝利している。その試合で石川真佑キャプテン（25）がチーム最多19得点をマークした。

【準決勝】

9月6日（土）

17：30〜 日本（H1位） ー トルコ（E1位）

21：30〜 イタリア（B1位） ー ブラジル（C1位）

【決勝・3位決定戦】

9月7日（日）

17：30〜 3位決定戦

21：30〜 決勝