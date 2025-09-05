大リーグ公式サイトがドジャースの若手有望株ケンダル・ジョージ外野手（20）について報じている。

今季ハイAグレートレイクスで暴れ回っておりその勢いは止まらない。2023年ドラフト全体36位指名で、おそらくマイナー最速の男だ。ハイAのシーズンは残り4試合。その直前4試合で驚異の11盗塁を決めたジョージは、4日の試合開始時点で今季110試合で97盗塁を記録していた。

すでに2005年以降のマイナー単年盗塁数ランキングで5位。過去20年でシーズン100盗塁以上を記録したのは、ビリー・ハミルトン（2011、2012）など4度。残り4試合であと3盗塁すれば「100盗塁クラブ」に仲間入りする。

8月1日以降の27試合で39盗塁。直近4試合はすべてマルチ盗塁で計11個。MLBの歴史上でも4試合でこれだけ盗塁した選手はいない。さらにMLBで「4試合連続マルチ盗塁」が記録されたのも過去に3回しかない。8月の34盗塁だけでも異次元だ。MLBでの月間盗塁記録は、リッキー・ヘンダーソンが1983年7月に樹立した33盗塁。さらに今季MLB全体で「1試合3盗塁以上」がわずか12度しか記録されていないが、ジョージはマイナーでそれを13回も達成している。

MLBでシーズン100盗塁以上を記録したのは8例あり、最後は1987年のビンス・コールマン（109盗塁）。21世紀のMLB最多は2007年のホセ・レイエスの78盗塁だ。ジョージは高校時代から「90グレードのスピード」と冗談めかして言われてきた。

しかし速いだけでは盗塁の脅威にはなれない。盗塁術を大きく進化させてきた。2024年最初のフルシーズンでは成功率75％と決して優秀な数字ではなかった。今季は成功率を80.2％に改善。「無謀に走ってはいけないことを学びました。テクニックが必要。カウントや状況をよく選び、より適切に走る。シーズン後半になって、相手が本気で僕を刺しにきているのが分かるようになりました。でも、そうやって挑戦が難しくなると、むしろ面白いんです」とジョージは語っている。