無所属の日本人DFを巡って争奪戦か！イタリア名門が獲得を検討と現地記者が報道、スペイン、イングランド、トルコからも関心か
プレミアリーグの強豪アーセナルとの契約を解消したた冨安健洋は、欧州主要リーグの夏の移籍市場が閉まり、再び注目されている。フリーの選手とはまだ契約できるからだ。
エクレム・コヌール記者が報じたところによると、能力と実績が確かながら、フィジカルの問題でアーセナルを退団することになった冨安にイタリアの名門ミランが注目しているという。
アーセナルに移籍するまでボローニャでプレーしており、“守備の国”イタリアでも高く評価されていた。
セリエAを代表する強豪ミランは、かつて本田圭佑が所属したクラブ。2022年にスクデットを獲得し、2023-24シーズンも２位だったが、昨シーズンは８位と低迷した。今季は欧州カップ戦不出場だ。
コヌール記者によると、ミランはまだ正式なオファーを出してはいないとのこと。また、冨安にはイタリア、スペイン、イングランド、トルコで関心が寄せられているという。ただやはり、動く前にケガの状態を慎重に評価しているとのことだ。
フリーで獲得できるだけに争奪戦になり得るが、まずはピッチに立ち続けられる肉体を取り戻すことが最優先となる。だが、冨安の動向をめぐる報道が後を絶たないのも確かだ。とにかく、一刻も早い復帰が待ち望まれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
