【洪水警報】香川県・琴平町、まんのう町に発表 5日05:25時点
気象台は、午前5時25分に、洪水警報を琴平町、まんのう町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を琴平町に発表しました。
【洪水警報】香川県・琴平町、まんのう町に発表 5日05:25時点
香川県では、5日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■丸亀市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日朝にかけて警戒
3時間最大雨量 60mm
□洪水警報
5日朝にかけて警戒
■坂出市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日朝にかけて警戒
3時間最大雨量 60mm
5日朝にかけて警戒
■善通寺市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日朝にかけて警戒
3時間最大雨量 60mm
□洪水警報
5日朝にかけて警戒
■三豊市
□洪水警報
5日朝にかけて警戒
■綾川町
□洪水警報
5日朝にかけて警戒
■琴平町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
5日朝にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報【発表】
5日朝にかけて警戒
■多度津町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日朝にかけて警戒
3時間最大雨量 60mm
□洪水警報
5日朝にかけて警戒
■まんのう町
□洪水警報【発表】
5日朝にかけて警戒