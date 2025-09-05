TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前5時25分に、洪水警報を琴平町、まんのう町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を琴平町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】香川県・琴平町、まんのう町に発表 5日05:25時点

香川県では、5日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■丸亀市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日朝にかけて警戒
　3時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　5日朝にかけて警戒

■坂出市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日朝にかけて警戒
　3時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　5日朝にかけて警戒

■善通寺市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日朝にかけて警戒
　3時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　5日朝にかけて警戒

■三豊市
□洪水警報
　5日朝にかけて警戒

■綾川町
□洪水警報
　5日朝にかけて警戒

■琴平町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　5日朝にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報【発表】
　5日朝にかけて警戒

■多度津町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日朝にかけて警戒
　3時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　5日朝にかけて警戒

■まんのう町
□洪水警報【発表】
　5日朝にかけて警戒