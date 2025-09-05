俳優の演技を語るとき、時に「怪演」という言葉が用いられる。単なる誇張ではなく、役柄の内に潜む狂気や痛みを異様なほどに振り切り、視聴者の感情を揺さぶる芝居がそれだ。『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）で高橋メアリージュンが演じた未来は、その意味をまさに更新してみせた存在だった。

物語序盤の未来は、夫・時夢（安田顕）を支える献身的な妻として登場する。けれども子どもを授かれない現実に苦しみ、理想の家庭像を守ろうとする姿と心の奥に沈む孤独との間には大きな乖離があった。その不安定さはやがて表面化し、夫の不倫を知った瞬間、未来は大きく変貌を遂げる。メキシコの「死者の日」を象徴するメイクを顔に施し、これまで演じてきた“理想の妻”を象徴的に葬り去ったのである。明るく優しい自分を殺し、復讐と狂気に駆られた新たな姿へと踏み出した瞬間だった。

そこからの未来はまさに怪演だった。夫と不倫相手・真夏（松本まりか）の関係を暴露するために、自らの絵を利用した「戦慄の個展」を開き、社員たちの前で二人の密会を描いた作品を並べ、音声解説まで添える。芸術を愛の証明ではなく復讐の道具にしてしまう姿は、恐ろしくもありどこか滑稽でもあった。そこに漂う異様な空気を、高橋はテンションの揺れ幅と視線の細かな動きで作り出していた。

中でも印象的だったのは、浮気の匂いを嗅ぎ分けるかのように鼻をクンクンさせる場面だ。あまりに突拍子もない行動は、恐怖と同時に笑いも誘った。悲劇であるはずの状況を、思わず笑ってしまうような瞬間へと変えてしまう。この落差こそが、彼女の演技が「怪演」と呼ばれるゆえんだろう。恐怖と笑いという相反する感情を同時に引き起こせる役者はそう多くない。

未来という人物を形づくるうえで、高橋のアプローチは決して表層的な“悪女像”にとどまっていなかった。彼女は、愛を求めながらも孤独に苛まれる女性の痛みや切実さを丹念に掘り下げていた。その結果として浮かび上がったのは、恐怖だけでは片づけられない複雑さである。視聴者が抱いた戦慄や可笑しみは、芝居の根底に潜む人間的な切なさと密接に結びついていた。だからこそ未来は、単なる怖い妻ではなく、愛と狂気が同居する特異な存在として成立していたのだ。

彼女の歩みを振り返ると、この役がたどり着いた地点が一層くっきりと見えてくる。『闇金ウシジマくん』シリーズで演じた犀原茜は、台詞よりも沈黙や眼差しで相手を圧倒する存在だった。言葉を選ばずとも場を支配できる迫力があり、冷徹さの奥に潜む不気味な静けさが強く記憶に残っている。一方、『アバランチ』（カンテレ・フジテレビ系）でのリナは対照的だ。アクションシーンでは肉体の強さを前面に押し出しながら、親友を失った痛みを抱え込む繊細さも滲ませていた。激しさと哀しみ、その両方を同時に成立させていたのが印象的だった。静と動、相反する側面を経てきたからこそ、今回の未来の振り切った演技に至ったのだと思う。

『奪い愛、真夏』は、愛憎が絡み合う物語の極致を描き出したと同時に、高橋メアリージュンのキャリアにおける大きな転換点となった。未来という役は、恐怖と笑いを同時に視聴者へ突きつけ、「怪演」という言葉に新たな定義を与えた存在である。視聴者の感情を揺さぶり続けたのは、決して一面的では収まらない複雑さを抱えた芝居だったからだ。そして何より、そこには演じる本人の解放感があった。役に没頭しながらも硬直することなく、狂気を遊び心に変え、視聴者を巻き込んでいく。その自由さが未来を唯一無二のキャラクターに仕立てていた。

これまでも数々の印象的な役を重ねてきた彼女だが、未来はその中でも特別な存在になるだろう。哀しみと狂気、恐怖と滑稽さといった相反する感情を同時に成り立たせたからこそ、この役は観る者の心に深く刻まれたように思う。『奪い愛、真夏』における高橋メアリージュンの怪演は、愛憎劇の枠を超えて、今後も長く語り継がれていくに違いない。

（文＝川崎龍也）