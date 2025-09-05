気象台は、きょう（5日）午前5時25分に、洪水警報を琴平町、まんのう町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を琴平町に発表しました。

【写真を見る】【洪水警報】琴平町、まんのう町に発表 【5日05:25】

香川県では、5日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■丸亀市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

5日朝にかけて警戒

3時間最大雨量 60mm



□洪水警報

5日朝にかけて警戒



■坂出市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

5日朝にかけて警戒

3時間最大雨量 60mm





