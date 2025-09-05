台風第15号(ペイパー)

2025年09月05日04時45分発表

【写真を見る】【台風】台風15号（ペイパー）西日本太平洋側を北上し大雨を降らせる…東京では線状降水帯発生予測 台風の今後の進路と勢力を詳しく 東海・関東地方では大雨情報に警戒を 気象庁

05日04時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 須崎市付近

中心位置 北緯33度20分 (33.3度)

東経133度10分 (133.2度)

進行方向、速さ 東北東 15 km/h (9 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

15m/s以上の強風域 南東側 280 km (150 NM)

北西側 165 km (90 NM)

05日05時の推定

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 須崎市付近

中心位置 北緯33度25分 (33.4度)

東経133度25分 (133.4度)

進行方向、速さ 東北東 15 km/h (9 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

15m/s以上の強風域 南東側 280 km (150 NM)

北西側 165 km (90 NM)

05日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 豊橋市付近

予報円の中心 北緯34度40分 (34.7度)

東経137度30分 (137.5度)

進行方向、速さ 東 40 km/h (22 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 85 km (45 NM)

06日03時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 関東の東

予報円の中心 北緯34度40分 (34.7度)

東経144度40分 (144.7度)

進行方向、速さ 東 55 km/h (30 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 120 km (65 NM)

07日03時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本のはるか東

予報円の中心 北緯33度55分 (33.9度)

東経155度10分 (155.2度)

進行方向、速さ 東 40 km/h (22 kt)

中心気圧 992 hPa

最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 210 km (115 NM)

■関東では線状降水帯発生予測も

東京地方と伊豆諸島では、５日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

気象庁が5日の午前2時半に発表。警戒をお願いします。

■関東甲信の天気・雨は

関東甲信地方では、台風第１５号の影響により、土砂災害、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、うねりを伴った高波に注意・警戒してください。関東甲信地方では、５日昼前から夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。

［気象概況］

台風第１５号は、５日４時には、須崎市付近にあって、１時間におよそ１５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。台風は今後、西日本から東日本の太平洋側を東へ進み、関東甲信地方には５日午後に最も接近する見込みです。

関東甲信地方では、太平洋高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定となっており、所々で積乱雲が発達し、雷を伴い激しい雨が降っています。

関東甲信地方では、太平洋高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気に、台風周辺の暖かく湿った空気の影響も加わり、引き続き５日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の予想］

関東甲信地方では、５日昼前から夜のはじめ頃にかけて雷を伴った非常に激しい雨や猛烈な雨が断続的に降り続き、局地的に総雨量が多くなるおそれがあります。

５日に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ５０ミリ

関東地方南部 ８０ミリ

甲信地方 ６０ミリ

伊豆諸島 ５０ミリ

５日６時から６日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 １５０ミリ

関東地方南部 ３００ミリ

甲信地方 ２００ミリ

伊豆諸島 １２０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

神奈川県、山梨県、長野県 ５日昼前から夕方にかけて

茨城県、埼玉県、千葉県、東京地方、伊豆諸島 ５日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて

です。



［風の予想］

関東地方と伊豆諸島では、５日昼過ぎから６日明け方にかけて強い風が吹くでしょう。

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 １８メートル （２５メートル）

伊豆諸島 １８メートル （２５メートル）

関東地方の陸上 １５メートル （２５メートル）

６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 １５メートル （２５メートル）

伊豆諸島 １５メートル （２５メートル）



［波の予想］

伊豆諸島では、５日から６日にかけて、うねりを伴い、しけとなるでしょう。台風の進路や発達の程度によっては、警報級の高波となる可能性があります。

５日から６日にかけて予想される波の高さ

関東地方 ４メートル うねりを伴う

伊豆諸島 ５メートル うねりを伴う



［防災事項］

関東甲信地方では、５日昼前から夜遅くにかけて、土砂災害、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。伊豆諸島では、５日夕方から６日未明にかけてうねりを伴った高波にも注意・警戒してください。

また、落雷、竜巻などの激しい突風にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。