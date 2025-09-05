ROIROMによる初めての冠番組「ROIROM ROAD（ロイロム ロード）」を日本テレビにて9月5日（金）、12日（金）2週連続で放送！

放送は第1話が今日9月5日（金）24:30〜24:59、第2話が9月12日（金）24:40〜25:09 日本テレビ（関東ローカル）にて。TVerにて放送後、配信を実施。Huluでは、未公開映像を含む特別版（全4話）が独占配信される。

人気オーディション番組で脚光を浴びた本多大夢（ほんだ ひろむ）と浜川路己（はまがわ ろい）によるユニット・ROIROM。2025年5月8日に電撃デビュー。デビュー直後から、雑誌の表紙を飾るなど、熱い注目を浴びている。

現在19歳の路己は、韓国の芸能事務所からスカウトを受け、14歳のときに渡韓。高いダンススキルでこれまで数々のオーディションで好成績を残してきた実力者。現在25歳の大夢は、趣味のギターを使って作詞作曲をこなし、その確かな歌唱力が高い評価を受けている。

そんな2人の初めての冠番組。路己が生まれ育った地であり、2人が夢を追いかけてレッスンに励んでいた思い出の地でもある沖縄で、2人の“ルーツ”を追う旅に密着！2人は「思い出のレッスン場」や「秘密の絶景スポット」、さらに「話題のレジャースポット」や「絶品ソウルフード店」などを、ドライブしながら巡っていく。

2人の出会いから、アーティストとしての原点、ユニットのこと、将来のことまでたくさんのことを語り合いつつ、ここだけでしか見られない2人の姿をお届けする。沖縄の青い空の下で、2人の青春、そして新たな旅がはじまる。

●2人の“ルーツの地”沖縄での旅が始まる！

沖縄にゆかりがあるROIROMの2人。路己にとっては地元であり、アーティストになるという夢を抱いた“原点”とも言える場所で、大夢は2年前のオーディションのレッスンのために滞在し、日々汗を流していた思い出の地。

まず那覇空港から車で10分の距離にある「瀬長島ウミカジテラス」でオープニングを迎え、大夢は「良かった！天気良くて」と旅の始まりが快晴に恵まれたことを喜ぶ。一方で、路己は「結構目開かないですね」と、久しぶりの故郷の強い日差しにタジタジの様子。

絶景が楽しめる「ウミカジテラス」に初めて来たという大夢だが、沖縄が地元である路己は「僕いつもここランニングで来るんですよ」とおすすめの場所として紹介する。大夢は「だからこうやってなんか“THE 遊び”っていうかさ、リゾートっぽいところに来るのも新鮮かもしれない」と語り、路己も「確かに。もうずっと練習室だけでしたからね（笑）」と、沖縄での過去の思い出について振り返る。

2人が夢をかなえるためにレッスンに明け暮れていたという沖縄での日々はどんなものだったのか？2人の青春をもう一度追っていく。

●1話見どころ［1］【たくさんの涙を流した思い出のレッスン場】

大夢が運転する車で最初に向かったのは、2人が沖縄で最も長い時間を過ごしたであろうレッスン場「キャッツアイ」。大夢は「本当にもう言ったら楽しい思い出だけじゃない」、「なんなら涙の方が多いかもしれない」と言い、路己も「号泣してましたからね（笑）」と当時のレッスンの様子を語る。

2年ぶりにレッスン場へ入室した大夢と路己は「このもうね、匂いが俺懐かしい」、「わお！懐（なつ）！」と久しぶりの感覚に思わず感極まる様子を見せる。

さらに、当時ダンスレッスンでお世話になっていた2人の師匠であるYASU先生とテレビ電話をつなぎ、過去のレッスンの裏話についても語る！楽しい思い出だけではない、汗と涙をたくさん流した思い出の練習場で、2人は何を感じるのか？

●1話見どころ［2］【レッスン漬けの日々、2人のおなかを満たした思い出の食堂】

レッスン場を訪れ、少し小腹が空いてきた2人が続いてやって来たのは、那覇市内で60年続く老舗の食堂「軽食の店 ルビー」。ここは沖縄のスターも通い、地元民も多く押し寄せる人気スポットで、沖縄らしい食材を使った定食などが楽しめる。

レッスンの合間にこの食堂でおなかを満たしていた2人は、当時のお決まりのメニューを注文。路己は「僕、結構決まっているんですよ。豆腐チャンプルー」、「ちょっとダイエットとかでね」と体型維持に気を遣ってカロリーが控えめなメニューを頼んでいたことを明かす。大夢も「いつものやつ。いつもので」、「僕はオムライス」と懐かしのメニューを選択する。

そしてドリンクバーのコーナーでは、大夢が「これ（ドリンクボトル）の中身を教えてあげて」と言い、路己は「ティー！」、「アイスティーですよね！」と答え、無料でアイスティーがおかわりできる「ルビー」ならではのサービスを紹介する。

席に着き、それぞれが注文した懐かしの料理を食す2人。久々の思い出の味に「おいしい！」、「家庭的な味」と感動する大夢と、「いいよね。これだけで満足できるもんね」と大満足の様子を見せる路己。

そして食べ進めていくうちに、オーディション中の食事制限の話に。対照的な2人のダイエット法がここで明かされる!?

●1話見どころ［3］【路己のおすすめスポットで絶景を堪能！】

おなかが満たされた2人は、絶景を眺めながらのアクティビティができる路己おすすめの場所に移動することに。瀬良垣ビーチにある 「PANZA 沖縄」では、長さおよそ250ｍの海を渡れる日本で唯一のジップラインを楽しむことができるのだ。

好奇心旺盛な路己は「めっちゃ行きたかったんですよ」、「マジ楽しみじゃないですか？」と「PANZA 沖縄」に到着する前からワクワクしている様子。対する大夢は「ちょっと怖いんだよね俺」、「ダメですわ俺、大丈夫かな？楽しみではあるんだけど」と少しビビり気味な様子を見せる。

いざジップラインに到着すると「うわ…ちょっとまぁまぁ高いな……」、「俺心配になってきたぞ」と、高所が苦手だという大夢はやはり不安を隠せない。年上の大夢のビビりな様子に、路己は「大夢くんって意外と肝座っているようで座ってないすよね」と茶化し、大夢から叱られる場面も。

そんなドキドキとワクワクが交錯する2人のジップライン体験はどうなるのか……!?

●初めての冠番組 ロケ後に見つけた“お互いの好きなところ”

2人には、ロケ後に見つけたお互いの好きなところを聞いた。

本多大夢「僕は言葉で相手に伝えるのがちょっと苦手なんですけど、路己はこう見えてすごいストレートに気持ちを伝えてくれるんです。そこが、かっこいいなと思いました！」

浜川路己「久しぶりに2人で泊まって、大夢くんて「僕の兄かな？」と思ってしまう程、良い意味で気をつかわずに過ごせて、僕の人生にとってありがたい存在になっているなと思いました！ジップライン怖すぎて足ガクガクしていたのは、皆さんあまり注目してあげないで欲しいです笑」

●番組概要

【地上波放送】

第1話 9月5日（金）24:30〜24:59

第2話 9月12日（金）24:40〜25:09

日本テレビ（関東ローカル）

【配信】

■Hulu特別版

＃1：2025年9月5日（金）18:00〜

＃2：9月12日（金）18:00〜

＃3：9月19日（金）18:00〜

＃4：9月26日（金）18:00〜

※配信回、配信スケジュールは変更になる場合があります

■TVer

放送後から配信を実施

出演：本多大夢 浜川路己

チーフプロデューサー：矢野尚子

プロデューサー：大納啓汰

制作協力：デージカンパニー

製作著作：日本テレビ

公式サイト：https://www.ntv.co.jp/roiromroad/

Hulu：https://www.hulu.jp/roirom-road

X：@ROIROMROAD_NTV

Instagram：@roiromroad_ntv

TikTok：@roiromroad_ntv

番組推奨ハッシュタグ：#ROIROMROAD