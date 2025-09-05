フランスのマクロン大統領は4日、停戦後のウクライナの「安全の保証」をめぐり、26か国が部隊の派遣など参加を約束したと発表しました。アメリカの支援も近く確定するとしています。

ウクライナを支援する有志連合のオンライン会合が4日、フランスで開かれ、ウクライナのゼレンスキー大統領や、ヨーロッパ各国、日本などの首脳らが参加しました。

会合後、マクロン大統領はロシアとの停戦が実現した場合に、ウクライナの安全を保証することについて、26か国が正式に参加を約束したと話しました。ウクライナへの部隊派遣だけでなく、各国が、それぞれの立場で参加するとしています。

マクロン氏はアメリカの支援も近日中に確定すると強調し、ロシアが和平を拒否し続けた場合、ヨーロッパ各国はアメリカと連携してロシアへの追加制裁を発動すると述べました。

会合後、ヨーロッパの首脳らはアメリカのトランプ大統領と電話会談を行いました。

ホワイトハウス当局者によりますと、トランプ氏は中国がロシアのウクライナ侵攻を資金面で支えているとして、中国に対し経済的な圧力を加えるべきだと強調しました。

また、EU（＝ヨーロッパ連合）がロシアから年間で11億ユーロ（＝およそ1900億円）相当の原油を購入していると指摘。ヨーロッパ各国は戦争の資金源となっているロシア産の原油の購入を停止すべきだと訴えました。