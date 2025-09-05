「中日５−７阪神」（４日、バンテリンドーム）

阪神が７投手による継投で逃げ切った。佐藤輝の３６号２ランで先制し、七回には近本、森下の二塁打などで４得点。中日の追い上げをしのぎ、優勝へのマジックを「４」とした。また、今季の３位以内が確定。１３度目のＣＳ進出を決めた。デイリースポーツ評論家の藤田平氏は森下に注目。中日３連戦で本来の姿を取り戻したと復調に太鼓判を押した。

◇ ◇

森下がこの中日３連戦で本来の姿を取り戻した。狙い球の絞り込みがよく、打てる球、ヒットにできる球にしっかりスイングをかけていた。フォームのバランスの良さも目立っていた。

少し調子を落としていた時期は、ボール球に手を出したり、詰まったりするなど、オーバースイング気味にもなっていた。ヒットにしづらい球に手を出していたことに加えて、タイミングも合っていなかったから、どうしても力任せの部分が顔をのぞかせていた。強引な打撃と言えばいいのかな。

佐藤輝も同じく調子を上げてきており、３、４番が好調であれば、必然的に得点力もアップする。優勝が目前に迫っている中で、阪神は他チームと比較してすごくいい形で攻撃することができている。

森下に関して言えば、自力でひとつの大きな壁を乗り越えたと言っていいんじゃないか。気候的な暑さという問題はあるけれど、優勝に突き進んでいく残り２０試合という状況を考えれば、もう森下のバッティングに心配はいらないと言える。