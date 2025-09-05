◇セ・リーグ ヤクルト12−1巨人（2025年9月4日 長良川）

ヤクルト・村上宗隆内野手（25）が4日、岐阜・ぎふしん長良川球場での巨人戦で2発6打点の大暴れを見せた。初回の決勝の16号先制2ランに続き、4回には勝利を決定付ける17号グランドスラム。今季は故障で前半戦を棒に振ったが、出場34試合で17発という驚異のペースで量産し、本塁打数はセ・リーグ3位に浮上した。8回途中降雨コールドでの12―1大勝に導き、連敗を2で止めた。

岐阜で村神様と「打撃の神様」が交錯した。今オフにポスティングシステムでの大リーグ挑戦を容認されている村上にとって、最後の地方球場での試合。雨の中、高津監督の今季限りでの退任報告以降の初勝利を届けた。

「（岐阜は）年に一度とか。雨も関係なく暑い中でも応援してもらった。勝てたことがうれしい。良かった」

岐阜には、同じ熊本出身で尊敬する川上哲治氏が、現役時代から禅の修行で約20年通い続けた正眼寺がある。村上は右脇腹を痛めた3カ月半のリハビリ中「やれることをやりたい」と禅の本を取り寄せた。集中力の向上。平常心の維持。無心状態で「ゾーン」に入る打撃を可能にした。

4回1死満塁。泉のスライダーを捉えた。通算8本目の満塁本塁打となる17号を右翼に運んだ。「凄くうれしい」と、岐阜でのプロ野球100号のメモリアル弾にもなった。初回は又木から左中間に16号の先制2ランで前夜から2打席連発。自身最多タイ6打点だ。

球場から織田信長が天下統一の拠点とした岐阜城が見える。村上は高津監督の下で2度「セ界」を制した。18年の新人時代から2軍監督として指導を受けた恩師に「一言では言い表せない」と感謝する。高津監督は「これがいなかったわけなのでチーム、相手に与える影響は大きかった。思うことはたくさんある」と最下位に沈む要因を挙げ、愛弟子の存在の大きさを示した。

川上氏は「球が止まって見えた」という境地に至り、トイレでも禅に臨んだ。村上にとっては高津監督が「トイレの神様」だった。最初に優勝した21年。打撃不調に陥った7月に、高津監督とトイレでばったり会った。投手出身で過度な指導を控える指揮官と偶然会い「いろんな重圧を感じながら打席に立ちなさい」と声をかけられ、飛躍につなげた。

故障で前半戦を棒に振ったが7月29日に復帰して、出場34試合ながら17本塁打とリーグ3位に立った。143試合換算なら71発。13年のヤクルト・バレンティンが記録したプロ野球記録の60本をはるかに上回る驚異のペースだ。

今季初の2桁となる12得点、先発全員の同最多タイ17安打をけん引した。「もっと良くなるために考えて生活している。次も打てるように頑張る」。3度の中断のまま試合終了した大雨とともに、神様も降臨した。（神田 佑）