元AKB48／SKE48山内鈴蘭（30）が4日、自身のインスタグラムを更新。セカンド写真集の発売を発表した。

山内は「この度、セカンド写真集を発売させて頂く事になりました。撮影地は、タイに行ってきました！」と明かし、バストトップを腕で隠した笑顔ショットを公開した。

そして「今回のテーマは『記憶の中のアルバム』どの記憶を思い出しても、楽しかったなって心が温かくなったり、思い出し笑いしちゃったり、好きだなぁ、好きだったなぁと懐かしくなったり。セカンド写真集は、私の見ている世界と記憶のアルバム。水や光、緑や空、自然の色も撮影時に大切にしているテーマ」と明かした。

「2024年の12月にファースト写真集『すずらん』を発売させて頂いてから、こんなにも早く2作目をお届け出来るなんて。応援して下さる皆様、本当にいつもありがとうございます」と感謝もつづった。

そして「発売日は2025年11月28日 ※タイトルは後日発表します」と明かした。

この投稿に「セカンド写真集発売おめでとう」「腕ブラ！！！！」「もしかして水着着てない…！？」「セクシー」「大胆です」「けしからん」「えっぐ」「これんはあかんで」などのコメントが寄せられている。