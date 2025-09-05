川麻世（2024年撮影）

写真拡大

俳優川麻世（62）が4日、ブログを更新。結婚1周年を迎えたことを報告した。

川は「今朝　キッチンから何やらいい香りがしてた　俺はソファで携帯をいじっていると　花音がご飯できたよとダイニングテーブルにドカン!!」と妻・花音さんが作ったローストチキンの写真を投稿した。

続けて「花音が『一周年おめでとう』と　そうなんです　今日は我々の入籍一周年記念日なんです　あっという間の一年だったな」とつづった。

続けて「余った鶏がらで男料理ですがスープを作ったよ　夫婦共作のスープは心に沁みました」と自作のスープの写真を添えた。

さらに「夫婦になってまだ一年ですがなんのトラブルもなく幸せな毎日を送っております　人生山あり谷あり　いろんな壁にもぶつかって行くとは思いますがお互いに手を繋いで前を向いて歩んで行きたいと思います　今後とも宜しくお願いし致します」と呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「おめでとうございます　ラブラブさが伝わります」「凄くお似合いの素敵なご夫婦」「一周年おめでとうございます　素敵なご夫婦が大好きです」とコメントが寄せられている。