森香澄の大人可愛いリゾートファッションは「ラクなのに着映える」ヘルシーな“肌見せドレス”が主役！
表紙を飾ってくれた女優をお手本に、特別な夜の女性のお洒落について検討する本連載。
今回は、石垣島のリゾートでの装いを、森 香澄さんと考える。
【森 香澄の場合】
非日常な白ワンピが、大人の夏休み気分を極限まで盛り上げる
開放的なムードに後押しされ、ここぞとばかりに、カジュアルでリラクシーなスタイルを楽しみたくなる南国。だからといって、手を抜いていい、というわけではない。
今回、森さんがセレクトしたのは、肌見せの塩梅が絶妙なオフホワイトのサマードレス。肩とデコルテはさりげなく、それでいて脚は大胆に露出し、抜け感と品の良さ、両方のバランスを保っている。
また、太陽光の下ではコットンとリネンをMIXした柔らかな素材に透け感が生まれ、足元のヌーディなヒールとの相乗効果もあり、ぐっと艶っぽさが加速。
色を取り入れるのは、ビーチサイドで映えるクラッチバッグのパステルパープルのみ。リゾート気分を存分に盛り上げる、背中で揺れるタッセルもポイントとなって、洒脱な大人のリゾートスタイルが完成するのだ。
― Close up！―
甘くなり過ぎないよう、シルバーアクセで締める！
ドレス自体にちりばめられたラインストーンとリンクさせ、アクセサリーはシルバーを中心にチョイス。
直線的でシャープなデザインは、ふわっとした甘めのディテールを引き締め、大人っぽく見せる効果もアリ。
■衣装
ドレス￥41,800、クラッチバッグ￥9,500〈ともにVelnica／Velnica Room TEL：03-6323-9908〉、イヤーカフ￥30,800、ネックレス￥30,800〈ともにエトワライト URL：https://www.etoilight.com/〉、右手リング￥22,000〈Sally's Jewelry URL：https://shop.tokyo-jewelry.jp〉、シューズ￥14,900〈CHARLES & KEITH／CHARLES & KEITH JAPAN URL：https://charleskeith.jp/〉