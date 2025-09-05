表紙を飾ってくれた女優をお手本に、特別な夜の女性のお洒落について検討する本連載。



今回は、石垣島のリゾートでの装いを、森 香澄さんと考える。

【森 香澄の場合】非日常な白ワンピが、大人の夏休み気分を極限まで盛り上げる



開放的なムードに後押しされ、ここぞとばかりに、カジュアルでリラクシーなスタイルを楽しみたくなる南国。だからといって、手を抜いていい、というわけではない。





撮影の舞台である「seven x seven 石垣」のように、スタイリッシュさとリゾート感の両方を併せ持つホテルであればこそ、さりげない艶っぽさは必要不可欠だからだ。



今回、森さんがセレクトしたのは、肌見せの塩梅が絶妙なオフホワイトのサマードレス。肩とデコルテはさりげなく、それでいて脚は大胆に露出し、抜け感と品の良さ、両方のバランスを保っている。



また、太陽光の下ではコットンとリネンをMIXした柔らかな素材に透け感が生まれ、足元のヌーディなヒールとの相乗効果もあり、ぐっと艶っぽさが加速。



色を取り入れるのは、ビーチサイドで映えるクラッチバッグのパステルパープルのみ。リゾート気分を存分に盛り上げる、背中で揺れるタッセルもポイントとなって、洒脱な大人のリゾートスタイルが完成するのだ。

― Close up！―甘くなり過ぎないよう、シルバーアクセで締める！



ドレス自体にちりばめられたラインストーンとリンクさせ、アクセサリーはシルバーを中心にチョイス。



直線的でシャープなデザインは、ふわっとした甘めのディテールを引き締め、大人っぽく見せる効果もアリ。

■衣装

ドレス￥41,800、クラッチバッグ￥9,500〈ともにVelnica／Velnica Room TEL：03-6323-9908〉、イヤーカフ￥30,800、ネックレス￥30,800〈ともにエトワライト URL：https://www.etoilight.com/〉、右手リング￥22,000〈Sally's Jewelry URL：https://shop.tokyo-jewelry.jp〉、シューズ￥14,900〈CHARLES & KEITH／CHARLES & KEITH JAPAN URL：https://charleskeith.jp/〉