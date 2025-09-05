鈴木亮平・賀来賢人が再び集結！ 劇場版『TOKYO MER』第3弾公開決定 本日より劇場で超特報上映
鈴木亮平が主演する劇場版『TOKYO MER』の第3弾の公開が決定。主人公でTOKYO MERのチーフドクター喜多見幸太を演じる鈴木亮平と、厚労省のMER計画推進部統括官・音羽尚を演じる賀来賢人の出演が明らかとなった。
【写真]】音羽（賀来賢人）も登場！ 『TOKYO MER』劇場版第3弾場面写真
2021年にTBS日曜劇場枠で放送された『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』。鈴木演じる医師の喜多見幸太は「待っているだけじゃ、助けられない命がある」という信念の持ち主。切迫した状況でも常に冷静沈着にメンバー達を引っ張り、患者のためにどんな苦境にも飛び込んでいく、頼れるチーフドクターだ。
立てこもり事件、トンネル崩落、爆破テロなど立ちはだかる大きな壁に果敢に挑む姿は、「新たな形の救命医療ドラマ」として多くの感動を生み、日本中を熱狂の渦に巻き込んだ。2023年4月に公開された劇場版1作目では、横浜のシンボル・ランドマークタワーを舞台として、爆発事故により193名が閉じ込められるという大災害に立ち向かう姿が描かれ、興行収入は45.3億円という大ヒットを記録。
そして劇場版、第2弾となる劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』が8月1日から全国で大ヒット上映中。前作を上回る熱狂と興奮で日本中にMER旋風を巻き起こしており、「MERの活躍がもっと見たい！」「シリーズ化に期待！」など続編を望む声であふれている。
そしてこのたび、劇場版第3弾の公開が決定。鈴木は「皆様のおかげで、この度、劇場版『TOKYO MER』の続編製作が発表となりました。MERチームは再び巨大な危機に立ち向かいます。今そこにある大きなテーマに、スタッフ、キャスト一丸となって、覚悟を持って挑みます」と意気込みを。「改めて身の引き締まる思いでいると同時に、『死者0』という理想を胸に挑む彼らの変わらぬ姿を、皆様に再びお届けできることを誇らしく感じています。ぜひ劇場で、一足先に確かめてください」とコメントを寄せた。
さらに、本日9月5日からは全国の劇場で『南海ミッション』の後付け映像として、劇場版第3弾の超特報を上映。続編の舞台はどこなのか、喜多見たちが次に立ち向かうミッションとは…。劇場ならではの圧巻の映像と大迫力の音響…全身で体感して頂くのにふさわしい特報となっている。
劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』は公開中。
【写真]】音羽（賀来賢人）も登場！ 『TOKYO MER』劇場版第3弾場面写真
2021年にTBS日曜劇場枠で放送された『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』。鈴木演じる医師の喜多見幸太は「待っているだけじゃ、助けられない命がある」という信念の持ち主。切迫した状況でも常に冷静沈着にメンバー達を引っ張り、患者のためにどんな苦境にも飛び込んでいく、頼れるチーフドクターだ。
そして劇場版、第2弾となる劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』が8月1日から全国で大ヒット上映中。前作を上回る熱狂と興奮で日本中にMER旋風を巻き起こしており、「MERの活躍がもっと見たい！」「シリーズ化に期待！」など続編を望む声であふれている。
そしてこのたび、劇場版第3弾の公開が決定。鈴木は「皆様のおかげで、この度、劇場版『TOKYO MER』の続編製作が発表となりました。MERチームは再び巨大な危機に立ち向かいます。今そこにある大きなテーマに、スタッフ、キャスト一丸となって、覚悟を持って挑みます」と意気込みを。「改めて身の引き締まる思いでいると同時に、『死者0』という理想を胸に挑む彼らの変わらぬ姿を、皆様に再びお届けできることを誇らしく感じています。ぜひ劇場で、一足先に確かめてください」とコメントを寄せた。
さらに、本日9月5日からは全国の劇場で『南海ミッション』の後付け映像として、劇場版第3弾の超特報を上映。続編の舞台はどこなのか、喜多見たちが次に立ち向かうミッションとは…。劇場ならではの圧巻の映像と大迫力の音響…全身で体感して頂くのにふさわしい特報となっている。
劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』は公開中。