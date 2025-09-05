【オークランド近郊（米カリフォルニア州）３日（日本時間４日）＝金川誉】日本代表は米国遠征のメキシコ代表戦（６日）に向け、冒頭１５分のみを報道陣に公開し、その後は非公開で戦術練習を行った。別メニューで調整していたＭＦ三笘薫（２８）が完全合流。アジア以外と約２年ぶりの一戦へ、「戦術的なところしっかりと遂行できるようにしたい」と語った。Ｗ杯の１６強常連国と戦う上で、三笘が求めるテーマを、担当の金川誉記者が「読み解く」。

三笘らが全体練習に合流し、いよいよ本番モードのスイッチが入った。森保一監督は合宿３日目から練習を非公開に切り替え、全米屈指の名門・カリフォルニア大バークレー校の施設内で約２時間、メキシコ戦への準備に費やした。三笘は「チームのやりたいことにどれだけ貢献できるか。戦術的なところをしっかりと遂行できるようにしたい」と意気込んだ。

アジア最終予選では７勝（２分け１敗）と圧倒的な強さでＷ杯切符を手にした。ただ、森保ジャパンにとっては通過点に過ぎず、Ｗ杯で主導権を握るサッカーを求めていく。過去のＷ杯ではアジアの“強者”から“弱者”の戦いへの変化を強いられ、１６強に進出した２０２２年カタールＷ杯では４試合を戦い、１試合平均のボール保持率は２９・７５％だった。その課題を克服すべく、三笘ら攻撃的な選手をウイングバックに置く３バックを基本布陣に、試合の中で状況によって攻撃的にも守備的にもシフトする準備を進めてきた。

三笘は今回、ボール保持率でも上回って試合の主導権を握ることをテーマに挙げ、「メキシコはクオリティーが高い選手が多い。アジアのようにボールを持てるかはわからないが、チャレンジすることは大事。でも引いて戦う時も必要ですし、自分たちが意図的であれば問題ない」と話した。過去Ｗ杯で１６強以上に９度進出しているメキシコ相手に実行できれば、一つの評価になる。

ボールを持つことで「守備で疲弊することがなくなる。連戦になった時は、それで変わってくる」とメリットを強調した三笘。Ｗ杯での上位進出を見据え、保持率の向上は体力の温存にも有効だ。ボールを保持するためには、チームとして狙いを持った守備で奪い返すことができるかも重要になる。攻守一体の戦い方を志向できるか。世界中堅国相手に、握って勝つを実行する。

【南野】メキシコ代表のイメージについて、「日本と身長など変わらないサイズの選手たちがうまくて、いやらしいところを突いてくる、ずる賢いサッカーをしてくるのかなっていうイメージはあります」と明かした。今回、２列目のポジションにはＭＦ鈴木唯や佐野航ら若手も選出。３０歳の経験豊富なアタッカーは「彼らみんなうまいので、視野にいいタイミングで入ることがお互いできれば、いいプレーが生まれると思う」と語り、まだ代表経験の浅い選手たちとのコンビネーションも楽しみにしていた。

〇…メキシコ戦の３バックは右から板倉、渡辺、瀬古で挑む可能性が高くなった。非公開練習後、報道陣の前でＤＦ陣のみで連係を確認する居残りトレーニングを行い、３人が同組に。センターバック陣は冨安、伊藤、町田、高井と負傷者が続出する中、今夏にアヤックス移籍の板倉、フェイエノールト移籍の渡辺、ルアーブル移籍の瀬古と環境を変えた３人が、ＤＦラインを担うことになりそうだ。

◆２１年東京五輪でのメキシコ戦ＶＴＲ

▽１次リーグ第２戦＝２○１（７月２５日） 日本は前線からの守備が機能し、前半６分に久保、同１１分に堂安と効率的に得点。ボール保持率では３６％と圧倒されたが、１失点でしのぎ２―１で勝利した。

▽３位決定戦＝１●３（８月６日） メキシコの勢いに押され、後半１３分までに３失点。後半３３分に途中出場の三笘が１点を返したが、１―３で敗れて５３年ぶりメダル逃す。ボール保持率は後半に押し返して最終的には５２％だったが、試合の主導権はメキシコに譲って敗れた。