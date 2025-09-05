µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖÅê¤²¤µ¤»¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×Ìî¼ê¡¦ÁýÅÄÂçµ±¤¬ÅÐÈÄÀ£Á°£¸²óÅÓÃæ±«Å·¥³¡¼¥ë¥ÉÉé¤±
¡¡µð¿Í¤¬º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤À¤é¤±¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¼çË¤¡¦Â¼¾å¤Ë¡¢ÀèÈ¯¤ÎËôÌÚ¤¬£²¥é¥ó¡¢£²ÈÖ¼ê¤ÎÀô¤¬ËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È£±£·Èï°ÂÂÇ¤ÇÆ±¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤£±£²¼ºÅÀ¡££´²ó¤Î£±¥¤¥Ë¥ó¥°£·¼ºÅÀ¤âº£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤ÏÁýÅÄÂçµ±ÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬¡££¸²óÅÓÃæ±«Å·¥³¡¼¥ë¥É¤ÇÅÐÈÄ¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìî¼ê¤òÅÐÈÄ¤µ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Û¤É¶þ¿«Åª¤Ê»´ÇÔ¤Ç¡¢£³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤Ë£±¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤Ç¤ËÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»Ä¾Á°¤ò´Þ¤á¤Æ£³ÅÙ¤ÎÃæÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿°Å·¸õ¤ÎÃæ¡¢º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È£±£·°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢Æ±¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤£±£²¼ºÅÀ¤Ç¤Î¹ß±«¥³¡¼¥ë¥ÉÉé¤±¡££¸²ó¤Î¹¶·âÃæ¤Ï¡¢£²£°Ç¯£¸·î£¶Æü¤Ë¤âÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿Ìî¼ê¤ÎÁýÅÄÂç¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¶þ¿«Åª¤Ê»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ï¢¾¡¤Ï£²¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï£±Ëü£µ£¹£·£µ¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿´ôÉì¤Î£ÇÅÞ¤ØÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÅê¼ê¤ò¡Ë¹Ô¤«¤»¤¿¤Î¤Ï²¶¤À¤«¤é¡£¤³¤ó¤Ê±«¤ÎÃæ¤º¤Ã¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤ÏÁýÅÄ¡ÊÂç¡Ë¤òÅê¤²¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£Åê¤²¤µ¤»¤¿¤é¤Þ¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Åê¤²¤µ¤»¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÀèÈ¯¡¦ËôÌÚ¤Ï£¸·î£²£±Æü¤ËºÆ¾º³Ê¤·¡¢µß±çÅÐÈÄ¤ò·Ð¤Æ¤ÎÀèÈ¯¡£¤À¤¬½é²ó¤«¤é£²»à»°ÎÝ¤ÇÂ¼¾å¤Ë£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡££±¡½£²¤Î£´²ó¤Ë¤Ï£²°ÂÂÇ£±»àµå¤Ç£±»àËþÎÝ¤È¤Ê¤ê£Ë£Ï¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï£²²ó¤Îº¸ÏÓ¤Î¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¤â»ØÅ¦¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÏÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ëÄã¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¥×¥íÌîµå¤À¤«¤é¤µ¡£¤â¤¦°ì²ó¼«Ê¬¤¬¾ð¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡££³²ó£±¡¿£³¤ò£·°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ¤Ç£²·³ºÆÄ´À°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËôÌÚ¤¬¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢£²ÈÖ¼ê¡¦Àô¤â²¬ËÜ¤ÎÅ¬»þ¼ººö¤Ç¼ºÅÀ¡£Ä¹²¬¤Ë£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¡¢Â¼¾å¤ËËþÎÝÃÆ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¸Í¶¿¤¬£±£°¼ºÅÀ£Ë£Ï¤µ¤ì¤¿£´·î£±£±Æü¡¦¹ÅçÀï°ÊÍè¡¢º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î£±¥¤¥Ë¥ó¥°£·¼ºÅÀ¡£±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿²ó¤ËÂçÀª¤¬·è¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤ËÀèÈ¯¤ÎÂæ½ê»ö¾ð¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°È¾Àï¤«¤éÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¿¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤äÀÖÀ±¤¬Éé½ý¤äºÆÄ´À°¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥àÄ´À°Ãæ¡££¸·î¤Ï£²£¶»î¹çÃæ£±£°»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤¬£µ²óÌ¤Ëþ¤Ç¹ßÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀèÈ¯¤ÎÅêµå²ó¤ÏÊ¿¶Ñ£µ¡¦£±£µ²ó¤Èº£Ç¯¤Î·î´Ö¤Ç¥ï¡¼¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡££¸·î¤«¤é¥í¡¼¥Æ¤ò²ó¤ë¿¹ÅÄ¤¬£³¾¡¤È·òÆ®¤¹¤ë¤¬¡¢ÅÄÃæ¾¤äËôÌÚ¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÄêÃå¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë¡£¡Öº£¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ÷¤ì¤ëÀèÈ¯¿Ø¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Í¡×¤È¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡£ËÜÍè¤Î¼é¤ê¾¡¤ÄÌîµå¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÆ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡£µ²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿ÀõÌî¤ÏÄ¾¸å¤Î¹¶·â¤Î£±»àËþÎÝ¤Ç½éµå¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡ÊÀõ¤¤±¦Èô¡Ë¡¢£¶²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤éÂà¤¤¤¿¡£»´ÇÔ¤ÎÃæ¤Ç¸·¤·¤¤¥¿¥¯¥È¤â¿¶¤Ã¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¡Ø¡ÊÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡ËÌÀÆü¡Ù¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¼Ú¶â£²¤Ç£³°Ì¤Î£Ä£å£Î£Á¤È£±¡¦£µº¹¡£»Ä¤ê£²£°»î¹çÃæ¡¢£Á¥¯¥é¥¹¤òÁè¤¦£³¡Á£µ°Ì¤Þ¤Ç»î¹ç¤¬£±£¶Àï¡£°ìÀïÉ¬¾¡¤ÇÀï¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡Å¯¡Ë