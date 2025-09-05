◆第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（９月６日、札幌競馬場・芝１８００メートル）

これこそ千載一遇のチャンスだ。第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（６日、札幌）でポペットに騎乗するデビュー２年目の橋木太希騎手（１９）＝栗東・フリー＝は、うれしい重賞初挑戦となる。

同馬の新馬勝ちを含めて自身のＪＲＡ通算勝利は２勝にとどまるが、人馬ともに初タイトルへ鼻息は荒い。「勝った次の日に先生（高橋康調教師）から『そのまま行ってくれ』と言われて、本当にうれしかったです。オーナーや先生、厩舎の皆さんに感謝ですし、結果で恩返ししたい」と笑顔で胸を高ぶらせる。

８月２日の札幌での初戦は、４角７番手から上がり最速３３秒９と破格の切れ味を発揮して３馬身差の快勝。７番人気の低評価を覆して、重賞でも侮れない存在となった。「あそこまで突き抜けてくれましたからね。馬群でもまれて、４コーナーでも狭いところを割って、そういう経験を積めて自信しかないです」と、相棒に全幅の信頼を寄せる。

自ら好機をたぐり寄せた。今夏は初めて北海道シリーズに参戦して、関東の厩舎の調教も積極的に手伝っている。「（高橋康）先生から提案してもらって、縁が広がって身になっています。実際にこうやってチャンスをいただけたので」。高橋康厩舎の騎乗依頼が多いのも、進んで調教を手伝ってきたためだ。ポペットの調教にも付きっきりで騎乗して、高橋康師は「サトノクラウン産駒は利かん坊なところがあるみたいだが、それを橋木ジョッキーが直してくれてきた」と努力を認める。

札幌・ダートコースでの最終追い切りは、５ハロン７０秒４―１１秒０と単走ながら抜群の伸びを見せた。鞍上が「鳥肌が立つ反応の良さ」と驚くほどだった。あとは結果だけだ。（坂本 達洋）