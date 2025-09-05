気になる有力馬の近況をリポート！東京本社・後藤光志（29）が、多くのG1ホースが夏休みを過ごす「ノーザンファーム天栄」（福島県天栄村）を訪問。木実谷雄太場長（45）に春のクラシック戦線で活躍した3歳馬や期待の2歳馬、巻き返しに燃える実力馬などの現状を聞いた。

鹿毛の馬体がまばゆく輝く。今年の桜花賞馬エンブロイダリー（牝3＝森一）が力強い脚取りで姿を見せた。現在は直行が発表された秋華賞（10月19日、京都）へ向け、じっくり乗り込まれている。「しっかりオーバーホールをして、立ち上げてからも順調。背も胴も少し伸びて体の成長も感じています」と木実谷場長の表情は明るい。前走オークスは9着に敗れたが「道中の力みが伸びあぐねた部分につながった」と敗因は明確。2000メートルの次戦へ向けて「落ち着いて走れるように調教に取り組んでいる。体形を見ても胴が伸びて距離は持つと思う。前向きさを残しつつ我慢が利くようにしていけたら」と力を込めた。

今年のフェブラリーSを制したコスタノヴァ（牡5＝木村）は南部杯（10月13日、盛岡）を本線に調整中。木実谷場長は「前走（さきたま杯11着）はああいう馬場（不良）になると、いつも以上に進んでいかなかったので参考外。状態は変わりなく暑さにへこたれる様子もない」と巻き返しへ意気込む。宝塚記念9着後から休養中のドゥレッツァ（牡5＝尾関）も逆襲へ虎視眈々（たんたん）。次走は未定ながらも「順調にやれています。根本的に体調が安定するようになった」と体質面の向上に目を細めた。“夏休み”で英気を養いつつ“夏期講習”の調教は欠かさない。まだまだ暑い日が続くが、その成果を発揮する舞台はもうすぐそこだ。

《イクイ全妹イクシード秋の東京目標》良血2歳もデビューへ向けて爪を研いでいる。全兄にG1・6勝イクイノックスがいるイクシード（牝＝木村、父キタサンブラック）は秋の東京開催を目標に調整中。木実谷場長は「胴が少し伸びて、いかにも中距離で良さそうな感じ。長く脚を使えそうで距離が延びても良いと思います。他馬と一緒に走ったり、抜かれたりする際は、お兄ちゃんの若い時よりも良い意味で気が入りますね」と現状を伝える。皐月賞、ダービー2着と兄が無冠に終わったクラシックでの活躍が期待される。

《100馬房増設工事、来年末にも完成》NF天栄では現在、馬房増設の工事が進行中。現在の370馬房に加えて、新たに100馬房が建設される。完成予定は来年末。木実谷場長は「今は通年で馬房が9割5分ぐらい埋まっています。馬も増えましたし、勝ち上がり率も上がっていますからね。馬房が必要」と説明。完成を心待ちにしている。