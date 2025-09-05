½ë¤¹¤®¤ë²Æ¡¢³°Í·¤Ó²æËý¡¡¾®³ØÀ¸¡Ö¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¡×Áý²Ã
¡¡½ë¤¹¤®¤ë²ÆµÙ¤ß¤Ï¡¢³°½Ð¤è¤ê¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¡½¡£¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾®³Ø3¡Á6Ç¯À¸¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢º£²Æ¤Ë½ë¤¯¤Æ¤ä¤á¤¿¤³¤È¡¦²æËý¤·¤¿¤³¤È¤Î1°Ì¤Ï¡Ö³°Í·¤Ó¡×¤Ç¡¢²áÈ¾¿ô¤¬ºòÇ¯¤Î²ÆµÙ¤ß¤è¤ê²È¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾®³Ø3¡Á6Ç¯¤Î6665¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë8·î13¡Á19Æü¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î²á¤´¤·Êý¤ä¿·³Ø´ü¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¡£½ë¤¯¤Æ¤ä¤á¤¿¡¦²æËý¤·¤¿¤³¤È¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤Ï¡¢³°Í·¤Ó¤¬ºÇÂ¿¤Î2731É¼¤ò½¸¤á¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤Î³°½Ð¡Ê2482É¼¡Ë¡¢¸ø±à¤ÇÍ·¤Ö¡Ê2260É¼¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡²ÆµÙ¤ßÃæ¤Î²È¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬ºòÇ¯¤è¤êÁý¤¨¤¿¤È¤Î²óÅú¤Ï51.4¡ó¡£²ÆµÙ¤ß¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¤«¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤Î¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡Ö²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¥²¡¼¥à¡×¡ÖÆÉ½ñ¡×¤È¡¢¼¼Æâ¤Ç¤Î³èÆ°¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤¿¡£