産後、初めて会うわが子…母が涙を流した理由とは｜出産レポ#16【ママリ】

初めての出産を迎える、kantabouさん。無痛分娩から緊急帝王切開へと、予想外の展開に直面します。コロナ禍での制限や不安、そして、産後の痛みや戸惑いなど、出産にまつわる記録が丁寧につづられた体験談。kantabou(@kantabou20)さんが描く、『出産レポ』第16話をごらんください。

帝王切開の翌日…動かない足と、痛む腹部に不安を抱えていたkantabouさん。母になった実感がわかないなか、ついにわが子と初対面の瞬間がおとずれます。

看護師さんが夕方の検温にやってきました…。kantabouさんは眠れずに一夜を過ごしたようですね。

看護師さんは、病室に赤ちゃんを連れてきてくれると言います。

わが子と初対面を果たした、kantabouさん。

わが子と2人きりの時間…。kantabouさんは、すやすやと眠るわが子を静かに見つめました。

ついにわが子と対面したkantabouさん…。思いが込み上げ、自然と涙があふれました。言葉をうしなって静かに涙を流す、kantabouさんの表情が印象的ですね。

あなただけの出産の物語

初めての出産で、たくさんの不安と葛藤を抱えながらも、ひとつひとつ乗り越えていったkantabouさん。



予想もしなかった展開の連続。出産のかたちは十人十色で、思い通りにならないことばかりです。それでも、赤ちゃんと出会った瞬間、すべてが報われるような気持ちになるのは、多くのママたちが共感できる経験かもしれません。



どんな出産であれ、真剣に向き合い、乗り越えたことに変わりはありません。



赤ちゃんを迎えるその姿は、どんなかたちであっても尊く、かけがえのないものです。思い通りにいかないことも、涙する日々も含めて、それが「あなただけの出産の物語」。誰かと比べず、自分自身をねぎらってあげてくださいね。

