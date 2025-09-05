産後、初めて会うわが子…母が涙を流した理由とは｜出産レポ#16【ママリ】
帝王切開の翌日…動かない足と、痛む腹部に不安を抱えていたkantabouさん。母になった実感がわかないなか、ついにわが子と初対面の瞬間がおとずれます。
©kantabou20
©kantabou20
看護師さんが夕方の検温にやってきました…。kantabouさんは眠れずに一夜を過ごしたようですね。
©kantabou20
©kantabou20
看護師さんは、病室に赤ちゃんを連れてきてくれると言います。
©kantabou20
©kantabou20
わが子と初対面を果たした、kantabouさん。
©kantabou20
©kantabou20
わが子と2人きりの時間…。kantabouさんは、すやすやと眠るわが子を静かに見つめました。
©kantabou20
ついにわが子と対面したkantabouさん…。思いが込み上げ、自然と涙があふれました。言葉をうしなって静かに涙を流す、kantabouさんの表情が印象的ですね。
あなただけの出産の物語
©kantabou20
©kantabou20
初めての出産で、たくさんの不安と葛藤を抱えながらも、ひとつひとつ乗り越えていったkantabouさん。
予想もしなかった展開の連続。出産のかたちは十人十色で、思い通りにならないことばかりです。それでも、赤ちゃんと出会った瞬間、すべてが報われるような気持ちになるのは、多くのママたちが共感できる経験かもしれません。
どんな出産であれ、真剣に向き合い、乗り越えたことに変わりはありません。
赤ちゃんを迎えるその姿は、どんなかたちであっても尊く、かけがえのないものです。思い通りにいかないことも、涙する日々も含めて、それが「あなただけの出産の物語」。誰かと比べず、自分自身をねぎらってあげてくださいね。
記事作成: lilyco_cw
（配信元: ママリ）