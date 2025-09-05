気象庁によると、台風第１５号は、四国地方を東北東に進んでいます。西日本から北日本では、５日は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。四国地方、近畿地方、東海地方、関東甲信地方、東北地方では５日夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

気象庁の発表内容は以下のとおり。

［気象概況］

台風第１５号は、５日４時には高知県須崎市付近にあって、１時間におよそ１５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。台風は、今後、西日本から東日本の太平洋側を東に進む見込みです。台風や高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気に加え、本州付近にのびる前線の影響で、西日本から北日本の所々で非常に激しい雨や猛烈な雨が降っています。

［雨の予想］

西日本から北日本では、５日は台風や高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気と本州付近にのびる前線の影響で、大気の状態が非常に不安定となり、台風から離れた地域でも雷を伴った非常に激しい雨や猛烈な雨が降り、大雨となるおそれがあります。

５日６時から６日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北地方 １２０ミリ

関東甲信地方 ３００ミリ

北陸地方 ８０ミリ

東海地方 ２５０ミリ

近畿地方 １５０ミリ

中国地方 ８０ミリ

四国地方 １２０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある

地域と期間は、以下のとおりです。

東北地方

岩手県、宮城県 ５日昼前にかけて

関東甲信地方

茨城県、埼玉県、千葉県、東京地方、神奈川県、山梨県、長野県

５日昼前から５日夜のはじめ頃にかけて

伊豆諸島 ５日昼過ぎから５日夜のはじめ頃にかけて

東海地方

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 ５日夕方にかけて

近畿地方

和歌山県 ５日昼前にかけて

四国地方

徳島県、高知県 ５日昼前にかけて

［波の予想］

西日本から東日本の太平洋側ではうねりを伴いしける所があるでしょう。

５日に予想される波の高さ

四国地方 ４メートル うねりを伴う

東海地方 ５メートル うねりを伴う

近畿地方 ５メートル うねりを伴う

関東甲信地方 ５メートル うねりを伴う

［防災事項］

西日本から北日本では、５日は土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、高波に注意・警戒してください。また、強風、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

［補足事項］今後発表する台風情報、防災気象情報に留意してください。次の「令和７年 台風第１５号に関する情報（総合情報）」は、５日１１時頃に発表する予定です。