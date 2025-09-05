ｔｉｍｅｌｅｓｚ・松島聡（２７）と俳優・白洲迅（３２）が、テレビ朝日系ドラマ「パパと親父のウチご飯」（１０月４日スタート。土曜、後１１・００）でＷ主演を務めることが４日、分かった。２人は、共同生活をしながら子育てに奮闘するシングルファーザーを演じる。

漫画家・豊田悠氏による人気同名漫画を実写化。地上波連ドラ初主演となる松島だが、驚くべきはその役柄だ。グループでは穏やかで優しそうなイメージの末っ子キャラだが、作中ではまさかの元ヤンキーの柔道整復師役。ｔｉｍｅｌｅｓｚメンバーからは「まさか松島が父親になるなんて！」と驚きの声とともに「子役の子と絡んでるのがすごく想像がつく」とも背中を押された。松島は「（子役の２人を）わが子のように愛しながら３カ月撮影を楽しめたら」と意気込んでいる。

もう１人の主人公を演じる白洲は、優しすぎる漫画編集者役。松島とは「帰ってきたぞよ！コタローは１人暮らし」（２３年）で共演して意気投合した関係で、Ｗ主演に「なんとしてでもやりたいって思いました」と熱い意気込みで臨む。プライベートで一児の父ということもあり「タイムリーさもあって、よりこの役をやりたいなと感じた」と意気に感じている。

突然元カノから娘を預けられた元ヤンキーと、妻と離婚して息子を引き取った漫画編集者によって始まった父２人、子２人のルームシェア。毎話登場する、料理が得意ではない父たちによる「ウチご飯」も注目ポイントで、秋の夜長に「お腹は空くけど、心は満たされる」新感覚のホームドラマに期待が集まる。