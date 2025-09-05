参加特典のオリジナル紙製ファイル（ＪＲ東日本横浜支社提供）

神奈川県真鶴町の魅力を体感してもらおうと、ＪＲ東日本横浜支社は１１月末にかけ、クイズ形式のイベント「真鶴検定」を開催している。街歩きをしながら２５の問いに答えると、正解数に応じて１〜３級の認定証や記念品が贈られる。

地域の魅力を再発見してもらい、鉄道の利用促進につなげる。参加は無料だが、真鶴駅まで東海道線を利用することが条件。検定問題は同駅の駅員と地元の観光ボランティアガイドが共同で作り、解答用紙とともに駅改札で配布される。

マークシート方式の選択問題で、中世から続く石材業の歴史を踏まえ「石工先祖の碑の正面に彫られている文字は？」や、古くから盛んな漁業にちなむ「日和山のさば大師、右手にはサバ、左手には？」といった設問が用意されている。

採点と認定証などの引き渡しは午前９時〜午後７時に同駅で。２１問以上に正解すると１級に認定され、オリジナルの紙製ファイルやボールペンなどが贈られる。ほかに、真鶴港にある真鶴町観光協会でも参加者向けプレゼントがある。

ＪＲ横浜支社は「現地に足を運び検定を楽しみながら、真鶴町の魅力を感じてみては」と呼びかける。