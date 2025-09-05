定年退職は、長年の会社員生活からの解放を意味します。しかし、誰もがその自由を心から謳歌できるわけではありません。会社での役職や役割を失ったとき、想像以上の喪失感に襲われる人も少なくないのです。かつての充実した日々を忘れられず、新たな自分の居場所を求めて彷徨う――そんなケースも珍しくありません。

「課長」と呼ばれた日々は、もう戻らない

「会社に戻りたいんですよ。今さら無理なのは百も承知なのですが……」

田中誠さん（62歳・仮名）。専門商社に長年勤務し、第一線を走り続けてきました。課長で60歳定年を迎え、その後2年間は嘱託社員として会社に残りましたが、この春、ついに完全なリタイア生活が始まりました。

「定年と同時に役職がなくなり、営業サポートの部署に異動になりました。給与は月28万円と、20代の頃より少なくなり、仕事もはっきり言ってつまらない。年金を受け取るようになる65歳になるまでは、と思っていたのですが、あと3年、働くのは無理でした」

スーツを脱ぎ、時間に縛られない自由な日々。多くの人が羨む悠々自適な生活のはずが、田中さんの心はさらにどんより。

「朝、目が覚めてもやることがないんです。妻は趣味のサークルや友人とのランチで楽しそうに出かけていく。私はただ、テレビをぼーっと眺めるだけ。社会から、完全に切り離されてしまったような感覚です」

現役時代は、誰よりも早く出社し、深夜まで部下の指導や取引先との折衝に明け暮れる毎日。厳しいながらも、目標を達成したときの高揚感、部下から頼りにされる喜び、そして「田中課長」という自分の確固たる居場所がありました。

しかし、今はどうでしょう。会社用の携帯が鳴ることも、部下から相談を持ちかけられることもありません。しかも給与はゼロ。近所の人と会えば「田中さん」と呼ばれるだけ。その響きが、自分が何者でもなくなった現実を突きつけてくるようで、ひどく虚しくなるといいます。

「肩書きがすべてだなんて思っていませんでした。でも、いざ失ってみると、自分が空っぽになったような気がするんです。嘱託でいた2年間は、まだ会社との繋がりがあった。給料は下がりましたが、それでも『田中さん、これお願いします』と頼られることがあった。それすらもなくなった今、本当に孤独です」

妻からは「今まで頑張ってきたんだから、少しはゆっくりしたら？」と優しい言葉をかけられます。しかし、その言葉が逆に田中さんを追い詰めます。頑張るべき目標も、頼ってくれる誰かもいない「ただの毎日」を、どう過ごせばいいのか分からずにいるのです。

社会との繋がりを求めて、ハローワークへ

完全リタイアから3ヵ月。田中さんは、ハローワークに足を運ぶようになりました。目的は仕事探し。

「経済的に困窮しているわけではありません。年金ももらえますし、退職金も、貯蓄もそれなりにあります。妻も働いていますから、何も困ることはありません。でも、このまま家に引きこもっていたら、本当におかしくなってしまいそうで……」

田中さんが求めているのは、お金以上に「社会との繋がり」でした。誰かに必要とされたい。自分の居場所がほしい。その一心で求人票を眺めます。しかし、そこに並ぶのは「清掃スタッフ」「警備員」といった、これまで経験したことのない仕事ばかり。

「本当は事務職が希望なのですが、全然求人がないですね。あってもスゴイ倍率らしいです。よくあるのは、いまだかつて経験したことのない仕事ばかりで、躊躇する気持ちが強いです。あと、それなりの企業で、それなりに働いてきた、というプライドも……ゼロと言えばウソになります」

ただ贅沢は言っていられない現実があります。社会との繋がりを感じられないまま過ごしていると、どうにかなりそう……限界でした。

内閣府『令和６年度 高齢者の経済生活に関する調査』で、60歳以上に「収入を伴う仕事をしている理由」を尋ねたところ、「収入のため」が最も多く55.1％。「働くのは体によいから／老化を防ぐから」20.1％、「自分の知識・能力を活かせるから」12.4％、「仕事が面白いから」4.8％、「仕事を通じて友人や仲間を得ることができるから」3.0％と続きます。経済的な理由で働く人が多い一方で、仕事にお金以外の何かを見つけて働いている人も多いことが伺えます。

こうして田中さんが見つけた仕事が、「介護施設のスタッフ」。資格を持たないのであくまでもサポート的な立場ではあるものの、「この先、何かに役に立つかもしれない」と、前のめり気味の田中さん。その笑顔は充実感に満ちています。

［参考資料］

内閣府『令和6年度 高齢者の経済生活に関する調査』