「巨人１（降雨コールド）１２ヤクルト」（４日、ぎふしん長良川球場）

衝撃的な打棒の大爆発だった。ヤクルト・村上宗隆内野手が決勝弾＆今季自身初の満塁弾をかっ飛ばすなど３安打６打点の大暴れ。「今日勝てたことが一番うれしい」と達成感を漂わせた。

初回２死三塁の場面では又木の直球を捉え左中間席にたたき込む２戦連続の１６号先制２ラン。前夜の第４打席で本塁打を放っており２打席連発となった。四回は泉のカーブを強振して右翼席に運ぶグランドスラムだ。「しっかり押し込むことができました」。雨が降り注ぎ、中断も挟む中、黙々と打ちまくった。

岐阜のファンを騒然とさせた４番。２本目の花火が長良川球場でのＮＰＢ通算１００号メモリアル弾となった。「すごくうれしいです。（地方球場の試合は）年に１回とかなんで。こういうゲームができて良かったです」と満足げだ。

これで直近６試合で７発目。７月末に上半身の故障から１軍復帰後、３３試合で１７本目のアーチとなった。リーグの本塁打ランキングでも１６本のＤｅＮＡ・牧を抜いて単独３位に浮上し、２０本で２位の森下にも３本差と接近した。

驚異的なペースでアーチを量産しているが「あんまり何とも思ってないです」と平然と語る。「その打席に集中する。もっとより良くなるために考えている。別に終わったことですし」と過去を振り返ることも全くない。

主砲の奮起もあって打線は今季初２桁となる１２得点と大爆発し連敗を２で止めた。「明日も打てるように頑張りたい」。レギュラーシーズンは残り２５試合。ポスティングシステムでのメジャー移籍によって今季、日本でのプレーが最後になる可能性もある男が、もっともっと大暴れする。