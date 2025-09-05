µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¹Ô¤«¤»¤¿¤Î¤Ï²¶¡×Åê²õ£±£²¼ºÅÀ¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê±«¤ÎÃæ¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ë¤º¤Ã¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¤Í¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Öµð¿Í£±¡Ê¹ß±«¥³¡¼¥ë¥É¡Ë£±£²¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£´Æü¡¢¤®¤Õ¤·¤óÄ¹ÎÉÀîµå¾ì¡Ë
¡¡±«¤Ë¤è¤ëÃæÃÇ¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ÆÂçÇÔ¡£µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¡Ë¹Ô¤«¤»¤¿¤Î¤Ï²¶¤À¤«¤é¡£¤³¤ó¤Ê±«¤ÎÃæ¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ë¤º¤Ã¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¤Í¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌµÇ°¤ÎÉ½¾ð¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯ËôÌÚ¤Ï½é²ó¤ËÂ¼¾å¤Ë£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£»Í²ó¤ÏÄ¹Ã»ÂÇ¤È»àµå¤Ê¤É¤Ç£±»àËþÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡££²ÈÖ¼ê¤ÎÀô¤âÂ¼¾å¤ËËþÎÝÃÆ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î²ó£·¼ºÅÀ¡£ËôÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÏÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¥×¥íÌîµå¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È£²·³ºÆÄ´À°¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡È¬²ó¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÁýÅÄÂç¤òÂÔµ¡¤µ¤»¤¿¡£¡Ö¡Ê¶å²ó¤Ë¡ËÅê¤²¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¡£È¬²ó¹ß±«¥³¡¼¥ë¥É¤È¤Ê¤ê¡¢£²£°Ç¯£¸·î£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë°ÊÍè£²ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¸¸¤Ë¡£Åö»þ¤ÏÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ÖÅê¤²¤µ¤»¤¿¤é¤Þ¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Åê¤²¤µ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£