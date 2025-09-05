「ロッテ２−９日本ハム」（４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

胸のすく快勝。日本ハム・新庄剛志監督はドヤ顔で切り出した。「選手もオーダーもガラリと変えて勝ちましたよ。何か？」。用兵がハマって１２安打９得点。「こんな面白い戦い方を選手たちのおかげでさせてもらっている」とナインを称賛した。

前日スタメン落ちの郡司が二回に先制ソロで点火すると、三回には、そろってスタメンは６試合ぶりの五十幡＆矢沢の１、２番コンビが連打で３点目。郡司も適時二塁打で、一挙４得点のビッグイニングにつなげた。

この日の試合前、新庄監督は自身のインスタグラムのストーリーズに新規投稿。一部のＹｏｕｔｕｂｅに怒りをあらわにしていた。試合後は「俺のことを言われるのはいいけど、選手のことを言われるのは寝られないぐらい腹が立つ」と振り返り「あ〜、すっきりした」と“アンチ”を黙らせる会心の白星に留飲を下げた。

ソフトバンクのマジック点灯を阻止し、２ゲーム差をキープ。４打点の郡司は「全試合勝つつもりでやっている」と力を込めた。逆転Ｖへ、チーム一丸となって突き進んでいく。