RSK

写真拡大

JR四国によりますと、JR予讃線（松山駅～宇和島駅間）、土讃線（多度津駅～高知駅間）、予土線（江川崎駅～松山駅間）では、大雨の影響により、以下の列車が運休となると発表しました。

【写真を見る】【台風情報】JR土讃線　特急「南風2号・3号」などが運休　特急「宇和海」「しまんと」も一部列車で【5日午前5時8分発表】

予讃線（松山駅～宇和島駅）

○特急列車
（下り）
宇和海１号　八幡浜駅～宇和島駅間　部分運休
（上り）
宇和海２号　宇和島駅～八幡浜駅間　部分運休
宇和海４号　宇和島駅～八幡浜駅間　部分運休

土讃線（多度津駅～高知駅）

○特急列車
阿波池田駅～高知駅間で特急列車の運転を見合わせています。以下の列車が運休となります。
（下り）
しまんと１号　阿波池田駅～窪川駅間　　　部分運休
しまんと３号　高松駅　　～高知駅間　　　運休
南風３号　　　岡山駅　　～高知駅間　　　運休
（上り）
しまんと２号　高知駅　　～高松駅間　　　運休
南風２号　　　高知駅　　～岡山駅間　　　運休
南風４号　　　高知駅　　～阿波池田駅間　部分運休

○普通列車
大歩危駅～土佐山田駅間で列車の運転を見合わせています。以下の列車が運休となります。
（下り）
阿波池田駅（5:33発）➡土佐山田駅行き　大歩危駅（6：02発）～土佐山田駅間　部分運休
（上り）
土佐山田駅（7：04発）～阿波池田駅間（9：01着）　運休

予土線（江川崎駅～宇和島駅間）

以下の列車が運休となります。
（下り）
江川崎駅（7:00発）～宇和島駅間（8:07着）　運休
（上り）
宇和島駅（5:46発）～江川崎駅間（6:50着）　運休

また、このほかの列車にも遅れや運休、編成変更が発生する場合があるとしています。JR四国では、最新の運行情報のホームページでの確認を呼びかけています。