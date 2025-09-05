JR四国によりますと、JR予讃線（松山駅～宇和島駅間）、土讃線（多度津駅～高知駅間）、予土線（江川崎駅～松山駅間）では、大雨の影響により、以下の列車が運休となると発表しました。

【写真を見る】【台風情報】JR土讃線 特急「南風2号・3号」などが運休 特急「宇和海」「しまんと」も一部列車で【5日午前5時8分発表】

予讃線（松山駅～宇和島駅）

○特急列車

（下り）

宇和海１号 八幡浜駅～宇和島駅間 部分運休

（上り）

宇和海２号 宇和島駅～八幡浜駅間 部分運休

宇和海４号 宇和島駅～八幡浜駅間 部分運休

土讃線（多度津駅～高知駅）

○特急列車

阿波池田駅～高知駅間で特急列車の運転を見合わせています。以下の列車が運休となります。

（下り）

しまんと１号 阿波池田駅～窪川駅間 部分運休

しまんと３号 高松駅 ～高知駅間 運休

南風３号 岡山駅 ～高知駅間 運休

（上り）

しまんと２号 高知駅 ～高松駅間 運休

南風２号 高知駅 ～岡山駅間 運休

南風４号 高知駅 ～阿波池田駅間 部分運休



○普通列車

大歩危駅～土佐山田駅間で列車の運転を見合わせています。以下の列車が運休となります。

（下り）

阿波池田駅（5:33発）➡土佐山田駅行き 大歩危駅（6：02発）～土佐山田駅間 部分運休

（上り）

土佐山田駅（7：04発）～阿波池田駅間（9：01着） 運休

予土線（江川崎駅～宇和島駅間）

以下の列車が運休となります。

（下り）

江川崎駅（7:00発）～宇和島駅間（8:07着） 運休

（上り）

宇和島駅（5:46発）～江川崎駅間（6:50着） 運休



また、このほかの列車にも遅れや運休、編成変更が発生する場合があるとしています。JR四国では、最新の運行情報のホームページでの確認を呼びかけています。