今年5月、名古屋市に住む30代男性に嘘をつき、現金1200万円を騙し取った疑いで富山県に住む男女2人が逮捕されました。



特殊詐欺（オレオレ詐欺）の疑いで逮捕されたのは、いずれも富山県滑川市に住む派遣社員の男(29)と無職の女(21)です。



2人は氏名不詳者らと共謀の上、名古屋市に住む30代男性が携帯電話のコンピューターウィルス感染拡散に伴う調査費用名目などで現金などをだまし取られていることに乗じて、更に現金をだまし取ろうと考え、今年5月22日、氏名不詳者が男性に電話で、「サイバー攻撃を受けた航空会社が運用できない状態になり、その損害賠償として示談金を支払う必要がある」旨の嘘をつき、男性に東京都内のアパートに現金1200万円が入った荷物を宅配便で送付させ、23日にアパートで男が荷物を受け取りだまし取った疑いがもたれています。



事件は、別件の特殊詐欺事件の捜査で愛知県警が被害者に確認したことで発覚。2人は別の事件で新潟県警に逮捕されていました。



警察は認否について捜査に支障があるとして明らかにしていません。