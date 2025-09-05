「中日５−７阪神」（４日、バンテリンドーム）

左翼席に陣取る虎党のボルテージをさらに上昇させた。七回、一気呵成（かせい）の波に阪神・森下翔太外野手も乗った。近本の適時二塁打で４点リードに広げ、なお１死二、三塁のチャンス。舌なめずりするように打席へ向かうと、左腕・橋本のスライダーを強振。快音を残した打球は左中間を深々と破り、２者を生還させた。

二塁上、ベンチの仲間に向けたおなじみのポーズに自信が漂う。打点はキャリアハイを更新して７８打点。初回に２ランを放った佐藤輝と１０打点差は変わず。自身初のタイトル獲得の可能性はまだまだ残っている。

「良かったです！今日はもう帰ります！」。台風接近のため、試合後に帰阪。森下は大慌てでタクシーに乗り込んだが、その表情と口調にいつもの明るさが戻ってきた。

勝負の９月に、絶好調モード突入だ。四回先頭では左前打を放ち、６試合連続安打をマーク。今季は中日とバンテリンドームに苦戦してきたが、この３連戦は１１打数５安打３打点の大暴れ。前夜は節目の２０号アーチも放っており、天敵＆鬼門のイメージを払拭した。

優勝マジックを４に減らし、５日から甲子園で広島３連戦だ。以前から「もちろん決めたい。甲子園の方が多くのファンの人たちに見せられるので」と甲子園での胴上げを熱望していた森下。大一番も快音を届け、ファンと歓喜を分かち合う。