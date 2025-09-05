「中日５−７阪神」（４日、バンテリンドーム）

待ちわびていた一打が、ここぞの場面で出た。復活を願っていた虎党が沸きに沸く。二塁に到達した阪神・近本光司外野手は穏やかな表情を浮かべた。

「ヒット打ててよかったです」

３点リードの七回無死一、二塁。１ボールから橋本の１４９キロ直球を力強く振り抜いた。捉えた打球は右翼線へ。二走・梅野が生還。貴重な追加点を挙げ、８月１５日・巨人戦以来、１５試合ぶりの打点をマークした。さらにこの一打でまた偉大な記録を達成した。入団７年目までの安打数が１０７０安打に。歴代２位となる長嶋茂雄の記録に肩を並べた。

これまでいつもミスターの背中を追ってきた。入団１年目の安打数は、長嶋の１５３安打を超える１５９安打をマーク。昨季はプロ６年目以内の安打数で、長嶋の９２６本を超えた。

１０７０安打まであと２としてからは自己ワーストの３８打席連続無安打を経験。この日の一本が出るまでも９打席連続無安打と低迷していたが、やっとの思いで今年も追いつくことができた。

近本がプロに入ってから欠かさずしていることがある。それが毎月１日、神社にお参りに行くことだ。「１日には商売の神様が来るから、新札の千円札を入れるのがいいと聞いて」と遠征先でも近くの神社を探して必ず足を運ぶ。

いつも冷静に見える近本だが、打てない時には「神様お願いします」と神頼みする時だってある。「自分の力だけじゃないと思っているから」。そんな考えも持ちながら、これまで努力を重ね、毎年結果を残し続けてきた。

九回先頭では斎藤のスライダーを右中間へ運ぶ三塁打をマーク。８月２２日・ヤクルト戦以来１１試合ぶりのマルチ安打となった。今季最後のバンテリンドームで、復調の兆しを見せた近本。優勝マジック４として戻る甲子園へいいきっかけにしたい。「また頑張ります」。急いで帰阪するため足早にタクシーに乗り込んだ近本。表情は明るく、視線は次に向けられていた。