¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛÎëµ¨¤¹¤º¤¬£Ó£á£ò£å£å£å¤ÎàËÜÀá¤òÅ°Äì²òË¶¡ÖËÜÅö¤Ï¥¢¥¤¥Ä¤Ï°¤¤¤ä¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Îà¶¸ÍðÌ¼áÎëµ¨¤¹¤º¡Ê£²£²¡Ë¤¬¡¢£¶Æü¤Î²£ÉÍÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦¼Ô¤Î£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¹¡Ë¤ÎàËÜÀá¤òÅ°Äì²òË¶¡£±Ô¤¤»ØÅ¦¤òÏ¢È¯¤·¤¿¾å¤Ç¡¢²¦ºÂÂ×´§¸å¤ÎÌîË¾¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ç£Ð¡×¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¿¡¼¥º£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¡Ê£¸·î£¹Æü¡¢µþÅÔ¡Ë¤Ç£²¿Í¤Ï£±£µÊ¬»þ´ÖÀÚ¤ì¥É¥í¡¼¡£Í¥¾¡·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Àè·î£²£³Æü¤ÎÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ç¾®ÇÈ¤«¤é½éËÉ±Ò¤òÃ£À®¤·¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤ËÎëµ¨¤¬Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·²¦ºÂÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ö½é¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¯¤Æ¤µ¡££±£µÊ¬¤¸¤ã»þ´ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï»þ´ÖÌµÀ©¸Â¤Ç´°Á´·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤è¤Í¡£É¬¤º£Ó£á£ò£å£å£å¤ò¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹¡×¤ÈÄÌ¾ï¤Î£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ´ÖÌµÀ©¸Â¤Ç¤ÎÂÐÀï¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°ÀïÃæ¤Ë£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï³Æ²ñ¾ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥À¥à¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¡¢¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡×¤ÎÅÏÊÕÅí¤ä¾®ÇÈ¤¬À¼±ç¤ò½¸¤á¤ëµÕÅ¾¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËÎëµ¨¤Ï¡Ö»ä¤ÈµþÅÔ¤Ç»î¹ç¤·¤¿»þ¤Ï£Ó£á£ò£å£å£å¤Ø¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¤¢¤ó¤Þ¤êµ¯¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡¡¤¿¤À¤µ¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ËÆ¬¤¬°¤¤¤è¤Í¡£¤¤Ã¤È¡¢ËÜÅö¤Ï¥¢¥¤¥Ä¤Ï°¤¤¤ä¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é¤³¤½¸ý¤«¤é½Ð¤ë¸ÀÍÕ¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡Ä¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç£±¾¡£µÇÔ¾¡¤ÁÅÀ£²¤À¤Ã¤¿¸þ¸åÅí¤ËÎ¢Åê¤²¤òßÚÎö¤µ¤»¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿»î¹ç¤ò¸«¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃ¯¤¬¸«¤Æ¤âÎÏ¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¸þ¸å¤Ë¼«Ê¬¤Î°ìÈÖÂç»ö¤Êµ»¤ò»È¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ä¤ÏÇ®¤¤¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤¤¤¤¥ä¥Ä¤¸¤ã¤ó¡¢¥×¥×¥×¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¡£»ä¤â¥×¥í¥ß¥Í¥ó¥¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»þ¤Ïº£¤Î£Ó£á£ò£å£å£å¤ß¤¿¤¤¤Ë¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤éµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢¥¢¥¤¥Ä¤Ë¤Ï¸ÀÍÕ¤Î¥»¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¤¤¤¥ä¥Ä¤Î¤¯¤»¤Ë°¤Ö¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¾åÃ«¡Êº»Ìï¡Ë¤È½Å¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¾åÃ«¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¤Ä¤¯¤ëÎÏ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Þ¤¿°ã¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¡£¤Ê¤ó¤«¥¦¥ÁÉ¾ÏÀ²È¤ß¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï»ä¤ËÉé¤±¤¿¤é°¤Ö¤ë¤Î¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÄÌÃ£¤·¤¿¡£
¡¡£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦ºÂ¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ëÎëµ¨¤Ï¡¢²¦ºÂÂ×´§¸å¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤âÉÁ¤¯¡£¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç»î¹ç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆËÉ±ÒÀï¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¢¤È¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¤ä¥ï¥ó¥À¡¼¤è¤ê»î¹ç½ç¤¬Á°¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¥á¥¤¥ó¤òÄ¥¤ì¤ë¥ä¥Ä¤é¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¥Ù¥ë¥È¤À¤·¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤âÁê±þ¤Ê¥ä¥Ä¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é»ä¤¬´¬¤¤¤¿¤éËè²ó¥á¥¤¥ó¤Ë»î¹ç¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥Ù¥ë¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²øµ¤±ê¤ò¾å¤²¤ë¶¸ÍðÌ¼¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
