¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤ËºÆ¤Ó¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì°ÜÀÒÊóÆ»¡Ö¥Ö¥ê¥¢¥È¡¼¥ì¤Î´êË¾¤Ë¤â¹çÃ×¤¹¤ë¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤Îµî½¢¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢Íèµ¨¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤ØÅÅ·â°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¤ÎÆ°¤¤òÊÆ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ó¥è¥ó¥É¥¶¥Õ¥é¥Ã¥°¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï£´·î¤ÎÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤«¤é¶ÛµÞ¾º³Ê¡£¤·¤«¤·ÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÀÌóËþÎ»¤Îº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±ºÆ³«½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Àï¤Î¥ª¥é¥ó¥À£Ç£Ð¤Ç¤Ï£¹°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤ÎÍ½Áª¤Ç¤Ï£±£²°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É¾²Á¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢°ÊÁ°¤«¤é¾º³Ê¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¤¬£³°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤àÁ¯Îõ¤ÊÁö¤ê¤ÇÉ½¾´Âæ¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á³ÑÅÄ¤È¤Î¸òÂåÏÀ¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤È¤Î°ìÉôÊóÆ»¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤Îµî½¢¤âÆ°¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥Ó¥ª¡¦¥Ö¥ê¥¢¥È¡¼¥ì¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Ï³ÑÅÄ¤Î·Ð¸³¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Î¥Á¡¼¥àÂåÉ½¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥É¥¥¡¼¥Ï¥ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¬¥¹¥ê¡¼¤ÎÎÙ¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÌµÆÀÅÀ¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥³¥é¥Ô¥ó¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¡¢£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ³ÑÅÄ¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£ºÇ¶á¤Ë¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤¬³ÑÅÄ¤Ë¿¨¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏºÆ¤Ó°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·Æ°¸þ¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬³ÑÅÄ¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤¬³ÑÅÄ¤ÎÍ£°ì¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ³ÑÅÄ¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤³¤¦¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Ö³ÑÅÄ¤È¡Ê¥Ô¥¨¡¼¥ë¡Ë¥¬¥¹¥ê¡¼¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢£Ò£Â¡ÊÅö»þ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¿¥¦¥ê¡Ë¤Ç£²¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿ºÝ¤ËÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Âç¤¤Ê·üÇ°ºàÎÁ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÍýÁÛÅª¤Ë¤Ï¥Ö¥ê¥¢¥È¡¼¥ì¤Ï¡¢¥¬¥¹¥ê¡¼¤È¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡¦¥ª¥³¥ó¤¬°ÊÁ°ÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¥¬¥¹¥ê¡¼¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤³ÑÅÄ¤¬ºÇÅ¬¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡ÁêÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥³¥é¥Ô¥ó¥È¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥·¡¼¥È°Ý»ý¤Î¸õÊä¤Ç¤¢¤ê¡¢¥É¥¥¡¼¥Ï¥ó¤âÉüµ¢¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³ÑÅÄ¤Ï·Ð¸³¤ÈÇ½ÎÏ¤ÎÌÌ¤ÇÎ¾¼Ô¤òÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤Î·ÀÌó¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥ê¥¢¥È¡¼¥ì¤¬´ûÂ¸¤Î¥È¥Ã¥×£´¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤Ë¤â¹çÃ×¤¹¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¡£Ì¾Êª»Ø´ø´±¤Î¥Ö¥ê¥¢¥È¡¼¥ì»á¤¬³ÑÅÄ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¹â¤¯Çã¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤ËÇ÷¤ë¤¿¤á¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤ÆàºÆÀ¸á¤Ç¤¤ë¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Î¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¹Ô¤¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¸ò¾Ä¤Î¹ÔÊý¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤½¤¦¤À¡£