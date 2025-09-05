※経済指標

＊ADP雇用統計（8月）21:15

結果 5.4万人

予想 6.8万人 前回 10.6万人（10.4万人から修正）



＊米新規失業保険申請件数（8月23日週）21:30

結果 23.7万人

予想 23.0万人 前回 22.9万人



＊米貿易収支（7月）21:30

結果 -783億ドル

予想 -779億ドル 前回 -591億ドル（-602億ドルから修正）



＊米非農業部門労働生産性（第2四半期・確報値） 21:30

結果 3.3％

予想 2.7％ 速報 -1.8％（2.4％から修正）（前期比年率）



＊単位労働コスト(第2四半期・確報値）

結果 1.0％

予想 1.2％ 速報 6.9％（1.6％から修正）（前期比年率）



＊米非製造業PMI（8月・確報）22:45

結果 54.5

予想 55.4 前回 55.4



＊米コンポジッPMI（8月・確報）22:45

結果 54.6

予想 55.3 前回 55.4



＊ISM非製造業景気指数（8月）23:00

結果 52.0

予想 51.0 前回 50.1



※発言・ニュース

＊ミランＣＥＡ委員長

・ＦＲＢの独立性は経済にとって極めて重要。

・大統領が私を指名したのは、私の政策見解を評価したため。

・この役職が承認されれば、独立して行動する。

・ＦＲＢは規制の費用対効果を検討するプロセスが必要。

・労働統計局（ＢＬＳ）の各種指標データは着実に悪化している。

・ＢＬＳはデータ悪化を放置する安易な姿勢だった。

・関税による物価上昇は検出できない。

・経済学では多様な見解に耳を傾けることが重要。

・大統領は金融政策に対する見解を持つ権利がある。

・承認されれば、ＦＲＢが使命から逸脱するのを阻止する。

・ＦＲＢ在職中はＣＥＡから無給休暇を取得。

・トランプ大統領にＦＲＢメンバー解任を助言しないか問われ回答を拒否。



＊ウィリアムズＮＹ連銀総裁

・いずれ利下げが適切となる。

・関税による二次的なインフレは見られない。

・ＦＲＢのバランスシート縮小は極めて順調に進展。

・労働市場は依然としてかなり良好な状態。

・懸念は労働市場の冷え込みが望ましくない水準まで進むこと。

・サービスインフレは好ましいと見ている。

