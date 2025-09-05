ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
＊ADP雇用統計（8月）21:15
結果 5.4万人
予想 6.8万人 前回 10.6万人（10.4万人から修正）
＊米新規失業保険申請件数（8月23日週）21:30
結果 23.7万人
予想 23.0万人 前回 22.9万人
＊米貿易収支（7月）21:30
結果 -783億ドル
予想 -779億ドル 前回 -591億ドル（-602億ドルから修正）
＊米非農業部門労働生産性（第2四半期・確報値） 21:30
結果 3.3％
予想 2.7％ 速報 -1.8％（2.4％から修正）（前期比年率）
＊単位労働コスト(第2四半期・確報値）
結果 1.0％
予想 1.2％ 速報 6.9％（1.6％から修正）（前期比年率）
＊米非製造業PMI（8月・確報）22:45
結果 54.5
予想 55.4 前回 55.4
＊米コンポジッPMI（8月・確報）22:45
結果 54.6
予想 55.3 前回 55.4
＊ISM非製造業景気指数（8月）23:00
結果 52.0
予想 51.0 前回 50.1
※発言・ニュース
＊ミランＣＥＡ委員長
・ＦＲＢの独立性は経済にとって極めて重要。
・大統領が私を指名したのは、私の政策見解を評価したため。
・この役職が承認されれば、独立して行動する。
・ＦＲＢは規制の費用対効果を検討するプロセスが必要。
・労働統計局（ＢＬＳ）の各種指標データは着実に悪化している。
・ＢＬＳはデータ悪化を放置する安易な姿勢だった。
・関税による物価上昇は検出できない。
・経済学では多様な見解に耳を傾けることが重要。
・大統領は金融政策に対する見解を持つ権利がある。
・承認されれば、ＦＲＢが使命から逸脱するのを阻止する。
・ＦＲＢ在職中はＣＥＡから無給休暇を取得。
・トランプ大統領にＦＲＢメンバー解任を助言しないか問われ回答を拒否。
＊ウィリアムズＮＹ連銀総裁
・いずれ利下げが適切となる。
・関税による二次的なインフレは見られない。
・ＦＲＢのバランスシート縮小は極めて順調に進展。
・労働市場は依然としてかなり良好な状態。
・懸念は労働市場の冷え込みが望ましくない水準まで進むこと。
・サービスインフレは好ましいと見ている。
＊ADP雇用統計（8月）21:15
結果 5.4万人
予想 6.8万人 前回 10.6万人（10.4万人から修正）
＊米新規失業保険申請件数（8月23日週）21:30
結果 23.7万人
予想 23.0万人 前回 22.9万人
＊米貿易収支（7月）21:30
結果 -783億ドル
予想 -779億ドル 前回 -591億ドル（-602億ドルから修正）
＊米非農業部門労働生産性（第2四半期・確報値） 21:30
結果 3.3％
予想 2.7％ 速報 -1.8％（2.4％から修正）（前期比年率）
＊単位労働コスト(第2四半期・確報値）
結果 1.0％
予想 1.2％ 速報 6.9％（1.6％から修正）（前期比年率）
＊米非製造業PMI（8月・確報）22:45
結果 54.5
予想 55.4 前回 55.4
＊米コンポジッPMI（8月・確報）22:45
結果 54.6
予想 55.3 前回 55.4
＊ISM非製造業景気指数（8月）23:00
結果 52.0
予想 51.0 前回 50.1
※発言・ニュース
＊ミランＣＥＡ委員長
・ＦＲＢの独立性は経済にとって極めて重要。
・大統領が私を指名したのは、私の政策見解を評価したため。
・この役職が承認されれば、独立して行動する。
・ＦＲＢは規制の費用対効果を検討するプロセスが必要。
・労働統計局（ＢＬＳ）の各種指標データは着実に悪化している。
・ＢＬＳはデータ悪化を放置する安易な姿勢だった。
・関税による物価上昇は検出できない。
・経済学では多様な見解に耳を傾けることが重要。
・大統領は金融政策に対する見解を持つ権利がある。
・承認されれば、ＦＲＢが使命から逸脱するのを阻止する。
・ＦＲＢ在職中はＣＥＡから無給休暇を取得。
・トランプ大統領にＦＲＢメンバー解任を助言しないか問われ回答を拒否。
＊ウィリアムズＮＹ連銀総裁
・いずれ利下げが適切となる。
・関税による二次的なインフレは見られない。
・ＦＲＢのバランスシート縮小は極めて順調に進展。
・労働市場は依然としてかなり良好な状態。
・懸念は労働市場の冷え込みが望ましくない水準まで進むこと。
・サービスインフレは好ましいと見ている。