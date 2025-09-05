◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が４日（日本時間５日）、中５日で６日（同７日）の敵地・オリオールズ戦に先発することが決まった。球団が発表した。

登板２日前のこの日はパイレーツ戦の試合前にブルペン入り。約２０球を投じ、最後は大雨が降ってきたため切り上げた。オリオールズでは菅野智之投手（３５）が中６日で７日（同８日）の本拠地・ドジャース戦に先発することが発表されていたが、一日違いで由伸との投げ合いは実現しなかった。ＮＰＢでは２１、２２年のオープン戦で投げ合ったことはあったが、リーグが違ったこともあり、公式戦で激突したことはなかった。

また、３日（同４日）のパイレーツ戦登板を体調不良で回避したドジャース・大谷翔平投手（３１）は５日（同６日）からのオリオールズ３連戦で先発登板することをロバーツ監督が示唆していたが、８日（同９日）の本拠地・ロッキーズ戦で先発することをこの日指揮官が明言した。７日（同８日）に大谷と菅野が投げ合うことも期待されたが、こちらも実現せず。１５年の交流戦では巨人・菅野が日本ハムの打者・大谷と初対戦し、２打数２安打１四球だったが、投手・大谷と投げ合ったことはなかった。