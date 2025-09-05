¹Åç¥É¥é1¡¦º´¡¹ÌÚÂÙ¡¡Í£°ì¤ÎÆÀÅÀ·÷¤Ç¤±¤óÀ©»à¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥ß¥¹¤¬¤â¤¦¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç0-1DeNA¡Ê2025Ç¯9·î4Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦º´¡¹ÌÚÂÙÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬4Æü¡¢DeNAÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ÇÄËº¨¤ÎÁöÎÝ¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¡£Í£°ì¤ÎÆÀÅÀ·÷¤À¤Ã¤¿3²ó2»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡£ÆóÎÝ¤Ø¤Îµ¢ÎÝ¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢Êá¼ê¤«¤é¤ÎÆóÎÝÁ÷µå¤Ç¤±¤óÀ©»à¤ËÅÝ¤ì¤Æ¹¥µ¡¤ò°ï¤·¤¿¡£2ÅÙ¤ÎÃæÃÇ¤ò¶´¤ß¡¢6²óÉ½ÅÓÃæ¤Ç¹ß±«¥³¡¼¥ë¥É¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÀËÇÔ¤Ç2¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤ÎÉé¤±±Û¤·¡£3°Ì¡¦DeNA¤È¤ÏºÆ¤Ó2¥²¡¼¥àº¹¤È¤Ê¤ê¡¢20Ç¯°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ±Àï¥·¡¼¥º¥ó¾¡¤Á±Û¤·¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÌ£¤Î°¤¤·ëËö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂæÉ÷15¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê2ÅÙ¤â¹ß±«¤ÇÃæÃÇ¡£ÃæÃÇ»þ´Ö¤Ï·×1»þ´Ö26Ê¬¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡£ºÇ¸å¤Ï6²óÉ½ÅÓÃæ¤Ç¹ß±«¥³¡¼¥ë¥É¤¬Àë¹ð¡£1ÅÀº¹¤ÎÀËÇÔ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¿°¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥ß¥¹¤¬¤â¤¦¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò¼«Ê¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡²ù¤¤¤¿¤Î¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦3²ó¤ÎÁöÎÝ¥ß¥¹¤À¡£1»à¤«¤é¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤Ç¼«¿È4»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÃæÁ°ÂÇ¡£Â³¤¯¹â¤Îµ¾ÂÇ¤ÇÆóÎÝ¤Ø¿ÊÎÝ¤·¡¢½é¤á¤ÆÆÀÅÀ·÷¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Àä¹¥¤Î¹¥µ¡¡£ÃæÂ¼¾©¤¬¥«¥¦¥ó¥È3¡½1¤«¤é¶õ¿¶¤ê¤·¤¿ºÝ¤ËÆóÎÝ¤Ø¤Îµ¢ÎÝ¤¬ÃÙ¤ì¤¿¡£Êá¼ê¡¦¾¾Èø¤«¤é¤ÎÁ÷µå¤Ç¡¢¤±¤óÀ©»à¡£ÄËº¨¤ÎÀÛÁö¤Ç·¹¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿Î®¤ì¤¬¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¤Ä¤¤¤¨¤¿¡£¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤Î»ÅÊý¤È¡¢ÎÏ¤ÎÆþ¤ì¤É¤³¤í¡Ê¤¬È¿¾Ê¡Ë¤Ç¤¹¡×¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤¬¿Ê¤ó¤ÀÍ£°ì¤Î¾ìÌÌ¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡¢½ÅÍ×¶ÉÌÌ¤Ç¤ÎÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£1ËÜ¡Ê°ÂÂÇ¡Ë¤Ç²¿¤È¤«¡ÊËÜÎÝ¤Ë¡Ë´Ô¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢°ì¤Ä¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤ÆÎäÀÅ¤Ë¡¢¤Þ¤¿¼¡¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¾õ¶·È½ÃÇ¤â´Þ¤á¡¢¼ã¤µ¤æ¤¨¤Î²ÝÂê¤¬ÏªÄè¤·¤¿¡£5Æü¤«¤é¤Ïºå¿À3Ï¢Àï¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢½é¤á¤Æ¹Ã»Ò±à¤ÎÅÚ¤òÆ§¤à¡£¸©´ôÉì¾¦3Ç¯»þ¤Î20Ç¯¤Ë¤Ï¹Ã»Ò±à¸òÎ®»î¹ç¤ÎÌÀËÀï¤Çº¸Ãæ´Ö¤ËÂç²ñÂè1¹æ¤òÊü¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÌë¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ»ÃÏ¤ÇÀ²¤é¤¹¤¿¤áÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡£µå¾ì¤¬¤É¤³¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï2¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤ÎÉé¤±±Û¤·¤¬·èÄê¡£20Ç¯°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ËDeNAÀï¤Î¥·¡¼¥º¥ó¾¡¤Á±Û¤·¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£3°Ì¤È¤ÏºÆ¤Ó2¥²¡¼¥àº¹¡£¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤Ïºå¿À¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ºòµ¨¤Ïµð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¹Åç¤ÎÌë¶õ¤ËÉñ¤Ã¤¿¡£¡Ö2Ç¯Ï¢Â³¤Ï¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤«¤Ê¡×¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤ÏÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤º¤È¤â¡¢Å¨¾¤ÎÆ¹¾å¤²ÁË»ß¤ò´ü¤·¤¿¡£¡¡¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡ËÞµ¡Ë
¡¡¢§¹Åç¡¦ÀÖ¾¾³°Ìî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡Ê3²ó¤Îº´¡¹ÌÚ¤ÎÁöÎÝ¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ËÈà¤ÏºÇ½é¡¢¡Ê¥ê¡¼¥É¤¬¡Ë¾®¤µ¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÆü¡¹Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥ß¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ô¥Þ¥Ä¥À¤Ç¤Î¥³¡¼¥ë¥ÉÎíÇÔ¤ÏµåÃÄ½é¡Õ
¡¡¡û¡Ä¹Åç¤Ïº£µ¨19ÅÙÌÜ¤ÎÎíÇÔ¡£¥³¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¤ÇµÊ¤·¤¿¤Î¤Ï22Ç¯9·î1Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë6²óÎ¢1»à¡¢¹ß±«¤Ç¤Î0¡½8°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¡£¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï06Ç¯5·î19Æü¡¢¹Åç»ÔÌ±¤Ç¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ÇµÊ¤·¤¿9²óÉ½1»à¡¢¹ß±«¤Ç¤Î0¡½6°ÊÍè19Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢09Ç¯³«¾ì¤Î¥Þ¥Ä¥À¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤Ê¤ªº£µ¨¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¤Ï¡¢7·î17Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë1¡½1¥É¥í¡¼°ÊÍè2ÅÙÌÜ¡£