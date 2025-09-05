ÃæÆü¡¡ºÙÀîÀ®Ìé¤Î15¹æ¤Ê¤É7²ó°ìµó4ÅÀ¤âÈ¿·âµÚ¤Ð¤º¡¡·ç¾ì¤·¤¿ÀÐÀî¹·Ìï¤ÏÏÆÊ¢ÄË¤ÇËõ¾Ã¤Ø
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü5-7ºå¿À¡Ê2025Ç¯9·î4Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡È¿·â¤Ï¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£0¡½7¤Î7²ó¤Ë¡ÖÁö¼Ô¤ò´Ô¤¹¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÃæÆü¡¦ºÙÀî¤Î¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë15¹æ3¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç¡¢°ìµó4ÆÀÅÀ¡£8²ó¤Ë¤Ï²¬ÎÓ¤Î±¦µ¾Èô¤Ç2ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á¤¿¤¬¡¢ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤Ï½Å¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÆ±Àï¤Ç2¥«·î¤Ö¤ê¤Ë1·³Éüµ¢¤·¡¢º£µ¨1¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿ÀÐÀî¹·¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÏÆÊ¢ÄË¤òÈ¯¾É¤··ç¾ì¤·¤¿¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»î¹çÁ°¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¡£»È¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê½Ð¾ì¡¡Áª¼êÅÐÏ¿¤ò¡ËËõ¾Ã¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£3°ÌDeNA¤È2¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤ÈÎ¥¤µ¤ì¡¢°æ¾åÎµ¤¬ÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£