「中日５−７阪神」（４日、バンテリンドーム）

偉大なレジェンドを超えた。阪神の佐藤輝明内野手（２６）が初回、右翼席へ先制の３６号２ランを放った。バンテリンドームで今季７本目の本塁打となり、２００５年に金本知憲がマークした６本を上回る球団記録となった。さらにシーズン３６本塁打は１９８５年・岡田彰布の３５本を上回った。チームは３位以内が確定し、１３度目のクライマックスシリーズ（ＣＳ）進出が決定。優勝マジックは２つ減り、「４」となった。

規格外のパワーでフェンスを越してみせた。佐藤輝が弾丸ライナーで先制の３６号２ラン。「ネルソンが先発というところで、初回から先制できたのは良かったです」。来日初先発の助っ人右腕を援護。名古屋での今季最終戦を豪快な一発で締めくくった。

初回２死一塁。追い込まれながら、涌井の内角低めのカットボールにうまく反応した。低い弾道でもグングンと加速していく。白球は右翼フェンスを越え、塁審の手がグルリと回った。「入ってくれて良かったです」。２日の中日戦以来、２試合ぶりの一発。２年ぶりの優勝へ向け、４番の勢いは止まらない。

球団でのシーズン３６本塁打は１９８５年の岡田彰布（現オーナー付顧問）を抜いて、単独１２位。さらに、バンテリンドームでは今季７本塁打となった。これは２００５年の金本知憲の６本塁打を越え、球団新記録を樹立。そんな金本氏は６月に、佐藤輝の本塁打量産を予告していた。

「（４０発まで）いく能力は十分、持っているからね。４０と言わず、４５ぐらいはいく能力は持っているから」

残り２０試合を残し、４１本塁打ペースでアーチを描いている。金本氏のシーズン最多は２００５年の４０本塁打。生え抜きの日本人左打者が４０本塁打を越えるという、夢が現実になろうとしている。

９月に強いというのも夢を後押しする。昨季は２２試合の出場で打率・３０１、５本塁打、１６打点。２３年も優勝決定日に一発を放つなど、２４試合の出場で打率・３４４、７本塁打、２３打点と暴れまくった。今年も１２打数６安打で打率・５００、２本塁打、４打点。驚異的なラストスパートをかけている。

試合後、首脳陣とナインは左翼へ歩を進めた。バンテリンドームでの今季最終戦。中野が前に立ち、みんなで帽子を取って頭を下げた。鳴りやまない歓声。「球児、球児」の大合唱から、「いいぞ、いいぞタイガース」と背中を押してくれた。

チームは３位以上が確定し、ＣＳ出場が決定。令和以降、７年連続でＡクラスは阪神だけだ。２位の巨人も負けて、優勝へのマジックは「４」。１３カード連続で負け越しなしの強さを誇り、あとは最後の直線を全力で駆け抜ければいい。「一戦一戦、変わらずに頑張ります」と虎の４番。歓喜の時は、もう目の前だ。

◆バンテリンドームでのビジター選手の本塁打 バンテリンドームでのビジター選手による年間最多本塁打は、２０００年に松井秀喜（巨人）が記録した８本。０２年のラミレス（ヤクルト）、２２年の村上宗隆（ヤクルト）が７本をマークしており、佐藤輝はこの２人の本数に並んだ。阪神としては０５年に金本知憲が記録した６本を抜いて単独トップとなった。