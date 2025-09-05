「中日５−７阪神」（４日、バンテリンドーム）

終盤に追い上げられたブルペンデーを、クローザーが締めて勝ちきった。７番手で登板した阪神・岩崎優投手が、２年ぶりの３０セーブ。「勝てたんで良かったです。またね、１個ずつ積み重ねていきたいと思います」と大台突破を受け止めた。プロ１２年目で通算５５１試合登板となり、藤川球児、山本和行、福原忍に次いで球団単独４位となった。

一時は大量７点リードも、２点差で迎えた九回。来日初先発のネルソンから６投手でつながれた、勝利へのバトンを受け取った。四球と単打で２死一、三塁と、一発が出れば逆転サヨナラのピンチを招いた。

「いつも通り、ちょっとランナーを出しながら、でも、（失点）０で帰ってこられたので良かったです」。自虐交じりに振り返った通り、最後は代打・ブライトを投ゴロに仕留めてゲームセット。「ブルペンのゲームになると分かっていたので、苦しい場面もありましたけど、勝ち越しを許す事なくいけたので良かったと思います」と継投でつかんだ白星をかみしめた。

優勝マジックを「４」へと減らして、「早く０にしたいですね」と歓喜のゴールを見すえた。「しっかり明日の試合、その次の試合も勝てるように、またみんなと一丸となって頑張っていきます」。猛虎が誇る投手力を光らせて、甲子園の大観衆の前で必ず決める。