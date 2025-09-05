

XShelterを着用し、毎時130ミリメートルの豪雨を体験する筆者（写真：筆者撮影）

【写真あり】「着る断熱材」を着用して毎時130ミリの豪雨を体験、その結果は…

毎時130ミリメートルの豪雨を浴びた。気象庁が「非常に激しい雨（毎時50ミリ以上）」や「猛烈な雨（毎時80ミリ以上）」と呼ぶレベルを超える雨量を体感するゾーンに足を踏み入れたことになる。

通常であれば、数十秒で全身が濡れ、不快感で動けなくなるはずだ。しかし、ワークマンの「断熱ウェア」は雨をほとんど通さず、衣服内は蒸れを感じさせなかった。普段着のような軽快さを保ちながら、極端気象に対応できることを実感した。

9月1日に東京国際フォーラムで開かれた「WORKMAN EXPO 2025秋冬」。5000平方メートルに及ぶ会場内では、医療機器認定のリカバリーウェア「MEDIHEAL」、「着る断熱材」と銘打つ新素材「XShelter断熱ウェア」を核に、新たな事業展開が紹介されていた。

このうちXShelterは、気候変動への適応を前面に掲げた製品群。衣服をファッションではなく、「気候変動に適応する防具」と位置づけようとする姿勢を鮮明に感じた。

「遮断」と「透過」を両立

XShelterの設計思想は、外部環境を遮断しながら内部を快適に保つことにある。

80℃に温めたホットプレートの上に、XShelterと一般的な衣料素材を置き、その上に氷を載せる。一般的な衣料素材に載せられた氷は瞬く間に溶けたが、XShelterの上の氷は一定時間そのままだった。

断熱素材にはαとβの2種類があり、「断熱α」は空気のような軽さとカサ高感を特徴とし、綿を組み合わせることで高い保温性を実現する。一方の「断熱β」は宇宙服の技術を応用した断熱シートで、伸縮性を備え、綿を入れなくてもマイナス10℃程度まで対応できる性能を持つ。外気が39℃でも衣服内を約30℃に保ち、寒冷環境下でも快適性を維持できるとされ、防寒着や冷感ウェアのように単機能にとどまらず、幅広い気候条件を一着でカバーする発想だ。



ホットプレートの上にX-Shelter（左）と一般的な衣料素材（右）を置き氷を置く。右はすぐ溶けたが、左は一定時間そのままだった（写真：筆者撮影）

さらに、従来は相反する性能とされてきた防水性と透湿性を、極めて高い水準で両立させている点も大きな特徴である。

耐水圧は3万ミリメートルに達し、豪雨でも水を通さないレベルを確保する一方で、透湿度は9万グラム／平方メートル時とされる。これは一般的な登山用高機能素材が5000〜6000グラム程度であることを考えると桁違いであり、衣服内の水蒸気を効率的に逃がす性能を備える。

つまり、XShelterは豪雨を防ぎつつ、汗による蒸れを抑えることができ、「濡れない・蒸れない・動ける」という条件を同時に満たしている。通勤や屋外作業を完全にやめられない現実を踏まえれば、これは極めて実用的な適応策といえる。

また、用途別の設計も導入されている。発汗量の多い作業者には湿度応答型の「湿度パンツ」、都市生活者には体感温度に反応する「温度パンツ」を提供し、利用者の置かれた環境に応じて機能を分けている点が合理的だ。猛暑日に「温度パンツ」をはいてみたが、いつもよりも過ごしやすかった。

極端気象が常態化する地球

ワークマンのこうした取り組みの背景には、極端気象の常態化がある。

世界的には2024年が観測史上最も暑い年となり、直近10年連続で「最暖年」が更新された。日本でも2025年8月、全国各地で40℃前後を記録する日が続き、群馬県伊勢崎市では国内の過去最高気温となる41.8℃を観測した。猛暑の影響で、熱中症による搬送者数は前年の2倍以上に増加し、社会生活や経済活動にも影響が出た。

一方で、短時間強雨の発生頻度は観測統計上、長期的に増加傾向が明瞭であり、線状降水帯による豪雨災害も全国で繰り返し発生している。気候変動は「平均気温の上昇」にとどまらず、極端現象の頻度増加という形で、人々の暮らしや経済活動に直接影響を及ぼしている。

気候変動への適応は、ワークマンだけの課題ではない。国際的には、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）のもとで2018年に策定された「ファッション業界気候行動憲章」があり、H＆Mやナイキなど主要ブランドが署名している。この憲章は、2050年までの温室効果ガス排出実質ゼロを目標とし、排出削減に加えてサプライチェーンのレジリエンス（強靭性）強化を課題として掲げている。

また、サプライチェーンの持続可能性を測定する指標「ヒグ・インデックス」も広く利用されている。現行のツールはエネルギー使用、水使用、廃棄物などの環境負荷を数値化でき、各地域の気候リスクを踏まえた調達・生産拠点の評価に活用されつつある。

市場の動きも変化している。欧州では、気候変動で季節の境界が曖昧になりつつある現実を踏まえ、通年着られる商品を投入する「シーズンレス化」が広がっている。スペインの大手ブランド・マンゴが、軽量トレンチコートや通気性の高い素材の通年商品を展開しているのはその一例だ。

製造技術の革新も進む。水をほとんど使わない無水染色や、外部熱を反射する特殊素材の開発などは、製造段階での環境負荷を抑えつつ、着用時の暑熱対策にもつながる技術として注目されている。これらはまだ導入段階だが、「製造」と「消費」の両局面で極端気象のリスクを軽減しようとする試みといえる。

さらに、「ジャスト・レジリエンス（公正な強靭性）」という概念も重視され始めている。気候変動の影響を最も強く受けるのは屋外労働者や低所得層であり、衣服による適応策が一部の消費者にしか届かなければ、格差を拡大しかねない。適応策を推進する際には、誰がどのようにアクセスできるのかという社会的公正の視点が不可欠であることが、EU（欧州連合）の政策やファッション業界の議論で繰り返し指摘されている。

ワークマンの差別化と海外展開

XShelterによるワークマンの差別化は明確だ。寒暖差、高温、豪雨という3つのリスクを1着で束ねる設計思想に加え、防水圧や透湿度といった数値性能を前面に押し出す科学的なアプローチが際立つ。そして、作業者と一般生活者で機能を分ける用途別設計は、利用者の現実的な環境差に踏み込んだ戦略である。

展示会で登壇した同社の土屋哲雄専務は「豪雨時もバイクで通勤する台湾でも勝機がある。類似品が出ても、ここまでの高機能製品はできない」と胸を張る。スコールが頻発する台湾では、防水と透湿の両立が安全に直結する。模倣品が追随できない性能領域を押さえることで、海外展開においても優位性を発揮できるとみている。

XShelterは、衣服を「気候変動時代のインフラ」として再定義する挑戦である。普段着の延長線上で猛暑や豪雨から身を守れるという発想は、アパレル産業の役割を大きく変えつつある。

しかし、適応策だけでは限界がある。2025年8月の猛暑が示すように、気候変動の影響は今後さらに強まる可能性が高い。温室効果ガスの削減など緩和策を同時に進めなければ、リスクは拡大し続ける。

アパレル産業に求められるのは、気候に強い衣服を提供することと、製造過程での環境負荷を下げることの両立である。ワークマンのXShelterは、その方向性を先取りした試みだ。適応と緩和をどう結びつけるか──。それが今後、産業全体の競争軸となっていくだろう。

（橋本 淳司 ： 水ジャーナリスト）