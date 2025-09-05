「本当に、本当に、本当にひどい！」中国がFIFAランク195位の弱小国に辛勝で母国メディアが辛辣批判！「素人レベルだ」【U-23アジア杯予選】
９月３日に開催されたU-23アジアカップ予選のグループD第１節で、U-22中国代表はU-22東ティモール代表と地元の西安で対戦。前半に２点をリードするも後半に１点を返され、２−１で何とか勝利を収めた。
だが、A代表のFIFAランキングでは中国が94位なのに対し、195位の弱小国に苦戦したことで、批判の声が上がっている。
中国メディア『直播吧』によれば、同国の丁旭記者は、自身のウェイボー（中国版X）にこう綴った。
「U22代表の初戦は、あまりにも多くの問題を露呈した。中国スーパーリーグを何試合かやった後、チームに十分な準備時間を与えられたのに、だ。アントニオ（・プチェ）監督が選手全員を一度に集められなかったとはいえ、全体的な練習の入り方があまりにもひどすぎた」
「これはアントニオの問題でもあるが、アントニオだけの問題ではない。この選手たちの基本的なプレーは本当に、本当に、本当にひどい！ワンタッチパス、オフザボールの動き、プレッシャーのない時のフィニッシュ...（ため息）」
同国の大手スポーツメディア『新浪体育』も「中国が弱小国である東ティモールをギリギリで破った。素人レベルの失点だ」とこき下ろしている。
中国は第２節で、オーストラリアとの初戦に０−14で敗れた北マリアナ諸島と対戦。格下を相手に、批判を払拭する戦いができるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
