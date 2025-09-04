「それ可愛い♡」→ 実は【ハニーズ】なんです！ 40・50代におすすめ！「高見えアイテム」

40・50代の洋服選びは、手に取りやすい価格でも高見えするものを選びたい。【ハニーズ】なら、トレンド感があってこなれ感をプラスできそうなトップスやボトムスが豊富にラインナップされています。今回はおしゃれママさんが着こなす、フリルブラウスとライン入りパンツをご紹介。大人コーデに取り入れやすいから、ぜひチェックしてみて。

二の腕カバーも◎ キュートなフリル袖ブラウス

【ハニーズ】「フリルブラウス」\1,980（税込・セール価格）

@cococloset128さんが「二の腕カバーできるフリル袖」と紹介しているブラウス。肩まわりにあしらわれたフリルやペプラムデザインが華やかで高見え。フェミニンなムードを演出します。甘めのデザインながら、デコルテラインが美しく見えるスクエアネックで大人っぽく着こなせそう。

一点投入で旬顔に！ ライン入りのワイドパンツ

【ハニーズ】「トラックパンツ」\2,680（税込）

スポーティーなサイドライン入りパンツ。一点投入でトレンド感がアップし、ゆったりとしたワイドシルエットで穿き心地も良さそう。@mika_____akimさんが「きれいめブラウスを合わせて大人カジュアルに着るのが気分」と言う通り、大人コーデに取り入れるなら上品な着こなしを意識してみて。

