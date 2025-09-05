男性グループ「M！LK」で人気沸騰中の山中柔太朗（23）が、11月3日スタートの読売テレビ制作の深夜ドラマ「悪いのはあなたです」（関西ローカル、TVerで配信）に工藤美桜（25）とともにダブル主演する。それぞれ抜け出せない不倫地獄へと転がり落ちていく男女を演じる。

虚言、暴行、殺害、狂気などが渦巻くドロ沼恋愛劇。山中はヒモとして同居中の恋人に生活を支えられている売れない29歳のバンドマン役。工藤は貯金残高8万円で会社から突然クビを宣告される派遣社員に扮する。女性主人公が失意の中でハイスペックな男性と出会うことで物語が動き出す。

原作はふせでぃ氏による、怒濤（どとう）の勢いで「不倫沼」にハマり込んでいく破滅的恋愛を描いた同名漫画。まさに数々のドロ沼恋愛劇を報じてきた文春オンラインで2021年6月〜22年3月に連載された人気作だ。その原作に山中は「見入ってしまいました」と言い、工藤は「衝撃度がすさまじく、どんどん引き込まれていく。映像になった時に同じように衝撃を感じてもらえるといいな」と期待した。

山中はこれまでボーイズラブ作品などにも出演し、今作ではクズ男を好演。ドラマ関係者は「どんな役にも柔軟になり切れる才能を感じた。演技力に光るものがある」と評した。一方の工藤は、20〜21年に放送されたスーパー戦隊シリーズ「魔進戦隊キラメイジャー」のヒロイン役で脚光を浴びた。

今作の撮影はすでに終了している。山中はクズ男を演じたことで「僕自身も一緒に成長できた気がしています」と手応え十分。来年には主演映画「純愛上等！」の公開も控えており、今作でさらに勢いが加速しそうだ。（山内 健司）