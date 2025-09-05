今年の夏は、統計を取り始めた１８９８年以降で最も暑かったという。

９月に入っても最高気温が３５度を超える猛暑日となった地域があり、今後も厳しい暑さが続く。

酷暑は、熱中症はもちろん、様々な不調につながるため、体調管理に努めたい。

総務省消防庁によると、５月１日〜８月末に熱中症で救急搬送された人は全国で９万人を超えて昨年同時期を上回った。

近年、熱中症の年間死者数は千数百人に上っている。３０年前に比べると約５倍だ。一人ひとりが危機感を持ち、熱中症予防に取り組む必要がある。

特に高齢者や基礎疾患のある人は、暑さが命を脅かしかねないことを日頃から念頭に置き、健康状態に気を配ることが大切だ。

まずは住んでいる地域の気温や湿度を注視してほしい。熱中症警戒アラートが出ていたらなるべく外出を避け、エアコンの利いた室内で過ごすことが重要だ。

どうしても屋外に出る場合は、日傘や冷却グッズを使って対策を講じてもらいたい。

熱中症のほかにも、酷暑が原因で体調を崩すことは少なくない。厳しい暑さが続くと体に負担がかかり、心臓や肺、腎臓といった内臓の機能低下を招き、持病がある人は症状の悪化につながる。最悪の場合、命を落としかねない。

こうしたケースは、熱中症と異なり、暑さとの因果関係がわかりにくいため、表面化しないことが多い。ただ、専門家グループの推計では、暑さの関連死は、熱中症による死者数の約７倍に上る、ともみられている。

暑さで体調を崩さないようにするには、冷房の使用やこまめな水分補給が肝心となる。

それでも、エアコンを使わずに熱中症になる高齢者が後を絶たない。社会全体で、冷房による適度な室温調節の重要性を呼びかけるとともに、独り暮らしの高齢者には、地域での見守りや声がけを続ける必要がある。

エアコンを使用しないと、寝苦しさから睡眠不足となり、健康を損なう恐れもある。

栄養状態に留意することも不可欠だ。長引く暑さで疲労がたまって食欲が落ち、栄養不足に陥る人は少なくない。

暑さが原因で救急搬送される人の多くが、低栄養の状態にあると指摘されている。夏バテ防止に効果的なたんぱく質やビタミンの摂取を心がけ、バランスのよい食事をすることが欠かせない。