再生可能エネルギー普及の切り札と位置づけられてきた洋上風力発電が最初からつまずいた。

政府は、脱炭素の歩みを止めないために、計画内容を練り直す必要がある。

三菱商事などの企業連合は、秋田県沖の２海域と千葉県銚子沖の計３海域で進めていた洋上風力事業からの撤退を表明した。資材価格の高騰で建設費が倍以上となり採算が取れなくなったという。

政府は２０１９年、洋上風力発電の導入を加速させる法律を施行した。三菱商事の事業は公募によって認められた第１弾だった。

政府が大きな期待をかけてきただけに、見直しを迫られることになった痛手は大きい。

三菱商事が２１年、公募対象の３海域を総取りして落札できたのは圧倒的な安値だったからだ。しかし、当時から安値受注の採算性を疑問視する声が強かった。

三菱商事の中西勝也社長は「想定を遥（はる）かに超えてコストが膨らんだ」と釈明した。見通しの甘さは否めず、猛省せねばなるまい。

３海域での事業は、２８〜３０年に運転を始め、原子力発電所２基分に相当する電力を賄う計画だった。再公募しても、導入の遅れは避けられず、地域活性化を期待した地元の失望も大きいだろう。

政府のエネルギー基本計画は、再生エネが電源構成に占める比率について、２３年度の約２割から４０年度に４〜５割に高める目標を掲げる。風力発電も１・１％から４〜８％に引き上げる。

四方を海で囲まれる日本は洋上風力の拡大の余地が大きい。陸上風力より騒音問題が少ない利点もある。洋上風力は再エネ促進のカギを握るとされており、普及戦略の実現に努力せねばならない。

洋上風力は、風車の羽根や土台、送電線など数万点の部品が必要で、事業費の多くが資材費とされる。開発コストは１９年から約４割増えたとの試算もある。欧米でも撤退や縮小が相次いでいる。

洋上風力の普及を後退させないよう、政府は建設費の国庫補助などの検討も必要になろう。採算性を高めるため、海域の使用期間の延長なども進めてもらいたい。

政府は今年の公募から、資材価格の高騰分を４割程度まで電力価格に反映できるようにした。官民が連携し、国民の理解を得ていく努力も不可欠になる。

日本メーカーは大型風車の製造から撤退しており、海外製を導入せざるを得ない状況だ。産業力や部品供給網を中長期的に強化していく視点も大切になろう。