政府は、外国勢力によるＳＮＳを通じた選挙介入について、対策を強化する方針を固めた。

政府内の体制を整備し、省庁ごとに行っている偽情報や誤情報の収集・分析などを官房副長官の下で一元化する考えだ。法改正を視野に規制強化も検討する。

複数の政府関係者が明らかにした。自民党デジタル社会推進本部は４日、選挙介入をはじめとする「デジタル情報干渉」への対策を徹底するよう、政府への緊急提言をまとめた。５日に林官房長官が提言を受け取る予定で、これを踏まえて政府は対策強化に向けた当面の方針を示す。

具体的には、官僚トップである事務担当の官房副長官の下で、省庁横断的な対策を強化する考えだ。現状では、偽・誤情報の収集・分析は内閣情報調査室や防衛省などが、これに対抗するための対外発信は首相官邸や外務省などがそれぞれ行っているが、これらを一元化することで体制強化を図る。

与党の自民、公明両党は、７月の参院選で選挙介入の疑いがある不自然な投稿拡散が確認されたことなどを踏まえ、規制強化に向けた法改正を検討している。政府も、情報流通プラットフォーム対処法の改正などに向けて課題を整理する構えだ。

同法は、ＳＮＳの運営事業者が違法な情報の含まれる投稿を削除したり、関連アカウントを停止したりする手続きを定めている。政府は憲法が保障する「表現の自由」に配慮しながら、さらなる規制のあり方を検討する。