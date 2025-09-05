本多大夢さん（25）と浜川路己さん（19）によるユニット『ROIROM』の、初の冠番組『ROIROM ROAD（ロイロム ロード）』が放送されます。番組では、2人の“ルーツ”を追う旅に密着します。

ROIROMは今年5月8日にデビュー。timeleszの新メンバーを決めるオーディション番組で注目された本多さんと浜川さんによるユニットです。本多さんは、ギターが趣味で作詞作曲をこなし歌唱力が高い評価を受けていて、浜川さんは、韓国の芸能事務所からスカウトを受け、14歳で渡韓。高いダンススキルで数々のオーディションで好成績を残した実力者です。

そんなROIROMによる初の冠番組『ROIROM ROAD』の舞台は、2人にとってゆかりのある“沖縄”。浜川さんにとっては地元であり、アーティストになるという夢を抱いた原点とも言える場所。そして、本多さんにとっては2年前のオーディションのレッスンのために滞在し、日々汗を流した思い出の地。

そんな2人が思い出の場所を巡る、ルーツを追う旅に密着します。レッスン場や、秘密の絶景スポット、話題のレジャースポット、ソウルフード店などをドライブしながら、2人の出会いからアーティストとしての原点、ROIROMのことや将来の話、そしてここでしか見られない2人の姿が楽しめる番組になっています。

■初冠番組の見どころ 思い出の地を巡る

本多さんが運転する車でまず最初に向かったのは、2人が沖縄で最も長い時間を過ごしたであろうレッスン場『キャッツアイ』。2年ぶりにレッスン場へ入室した2人は「匂いが懐かしい」「わお！懐（なつ）！」と、感極まる様子も。さらに、当時ダンスレッスンを受けていた2人の師匠であるYASU先生とテレビ電話をつなぎ、過去のレッスンの裏話についても語ります。

レッスン場のあとは、那覇市内で60年続く老舗の食堂『軽食の店 ルビー』へ。レッスンの合間に、この食堂を訪れていた2人は、当時のお決まりのメニューがあるということで、浜川さんは「僕、結構決まっているんですよ。豆腐チャンプルー」と明かすと、本多さんも「いつものやつ」「僕はオムライス」と懐かしのメニューを注文。

続いて、絶景を眺めながらのアクティビティができる浜川さんオススメの場所、瀬良垣ビーチにある 『PANZA 沖縄』に。約250ｍの海を渡れる日本で唯一のジップラインを楽しむことができるということで、「めっちゃ行きたかった」という好奇心旺盛な浜川さんに対して、「ちょっと怖いんだよね俺」と怖がる本多さん。ジップライン挑戦前の本多さんを浜川さんが茶化し、本多さんから叱られる場面も…。

■番組ロケで見つけたお互いの好きなところ

初冠番組のロケを通じて、本多さんは「僕は言葉で相手に伝えるのがちょっと苦手なんですけど、路己はこう見えてすごいストレートに気持ちを伝えてくれるんです。そこが、かっこいいなと思いました！」と浜川さんについてコメント。

一方で、浜川さんは本多さんについて「久しぶりに2人で泊まって、大夢くんて“僕の兄かな？”と思ってしまう程、良い意味で気をつかわずに過ごせて、僕の人生にとってありがたい存在になっているなと思いました！ （本多さんが）ジップライン怖すぎて足ガクガクしていたのは、皆さんあまり注目してあげないで欲しいです（笑）」と撮影を振り返りました。

『ROIROM ROAD』は、日本テレビ（関東ローカル）にて、9月5日24時30分から第1話、9月12日24時40分から第2話が放送。Huluでは、未公開映像を含む特別版（全4話）が独占配信される予定です。