timelesz松島聡（27）と俳優の白洲迅（32）が、テレビ朝日系10月期オシドラサタデー「パパと親父のウチご飯」（10月4日開始、毎週土曜午後11時）でダブル主演を務めることが4日、分かった。シングルファーザー2人が共同生活しながら子育てに奮闘するホームドラマ。

松島は地上波連ドラ初主演。接骨院を営む情に厚い元ヤンキーの千石哲を演じる。突然元カノから娘を預けられ、慣れない家事や育児に翻弄（ほんろう）されていく役どころだ。座長として「ホームドラマということで、今の時代だからこそ伝えられることを伝えていけたら」と意気込む。グループのメンバーも松島の主演に喜び「『子役の子と絡んでるのがすごく想像がつく』って言われました（笑い）」と明かした。

父親役を演じるのは今回が初めて。「まだあまりイメージは浮かんでいない」としつつ、自身も父子家庭で育ち「千石に共感できる部分や、自分とつながった部分もたくさんあったので、なんとかそういう部分をヒントにしながら役に落とし込めたら」とアプローチを重ねている。

白洲は、離婚し息子を引き取った漫画編集者・晴海昌弘を演じる。松島とは23年放送の「帰ってきたぞよ！コタローは1人暮らし」で共演し意気投合。松島に対して「底抜けにいいヤツ！」とその人柄にほれ込んでいたこともあり、ダブル主演を「なんとしてでもやりたいと思った」という。自身も私生活では2児の父親。「タイムリーさもあって、よりこの役をやりたいなと感じた部分もあります」と明かした。「このドラマを見ながら、『誰か大切な人とおいしい料理が食べたいな』とか、そんな風に思ってもらえたらうれしいです」と願いを込めた。