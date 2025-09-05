ILLIT¡¦WONHEE¡Ö¤¨¤°¤¤¤Æ¡Á¡×¡ÖÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¶µ¤ï¤Ã¤¿´ØÀ¾ÊÛÉü¾§¤·¤Æ¾Ð¤¤Í¶¤¦°ìËë¤â
5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬3¡¢4Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç½é³«ºÅ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÂçºå¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎIROHA¡Ê¥¤¥í¥Ï¡á17¡Ë¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢MINJU¡Ê¥ß¥ó¥¸¥å¡á21¡Ë¤â¡Ö²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤ä¤Ç¡Á¡×¤È´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£µÒÀÊ¤òËä¤á¤¿GLLIT¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤«¤éÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
ºòÇ¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤â²Î¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖMagnetic¡×¤Ê¤É¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¸ì¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦WONHEE¡Ê¥¦¥©¥ó¥Ò¡á18¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤¨¤°¤¤¤Æ¡Á¡×¡ÖÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¤Ê¤É¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¡©¡¡´ØÀ¾ÊÛ¤ò¶µ¤ï¤ê¡¢Éü¾§¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï3Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ÆüËÜ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡Ö»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡×¤ä¡¢½é¤ÎÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖAlmond Chocolate¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎMOKA¡Ê¥â¥«¡á20¡Ë¤Ï¡ÖÂçºå¡¢¥Û¥ó¥Þ¤ËÂç¹¥¤¤ä¤Ç¡Á¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£YUNAH¡Ê¥æ¥Ê¡á21¡Ë¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÂçºå¤ËÍè¤Æ¤È¤Æ¤âÇ®µ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ÆüËÜ½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÏÂçºå2Æü´Ö¤Ç2Ëü¿Í¡¢Àè·î¤ÎÅìµþ2¸ø±é¤È¹ç¤ï¤»¤Æ4¸ø±é¤Ç·×4Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£¥¤¥í¥Ï¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÃÏ°è¤ò¤á¤°¤ê¤¿¤¤¡£Ä¶³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£¡Ú²£»³·Å¡Û